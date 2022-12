Ramazzotti-tris e la Nuova Rieti Calcio sbanca pure Toffia: 3-0. Primato in ghiaccio

RIETI - È senza freni e soprattutto senza rivali la Nuova Rieti Calcio, che a Toffia inanella il settimo sigillo consecutivo grazie alla tripletta di uno scatenato Ramazzotti. Per i ragazzi di Stefano Lotto, nonostante un terreno non proprio in perfette condizioni, una partita condotta dall'inizio alla fine e decisa, come detto, dal bomber Ramazzotti, a segno per tre volte consecutive, un vero e proprio incubo per la difesa sabina. Tre punti fondamentali per sfondare il muro dei 20 (sono 21 di preciso) e allungare il passo sulle dirette inseguitrici aspettando il big match con lo Sporting Mdc.