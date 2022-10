Ramacogi ancora devastato dalle cornacchie. Foto. Cantalice senza campo domenica gioca al Gudini

RIETI - Il Ramacogi fa ancora i conti con il problema delle cornacchie. Terreno di gioco devastato nei giorni scorsi come accadde nello stesso periodo dello scorso anno.Il Cantalice dovrà assolutamente cambiare terreno di gioco per le gare domenicali.

Intanto il derby previsto domenica contro il Poggio Mirteto si giocherà alle 11 al Gudini. Le possibili difficoltà si potrebbero riscontrare maggiormente nelle prossime settimane quando nello stesso impianto sportivo oltre alla compagna di categoria, Bf Sport, giocheranno anche club di Prima categoria, come il Città di Rieti.

Le parole del presidente Franco Panfilo



“Purtroppo sì è ripresentata la stessa situazione della passata stagione - afferma il presidente del Cantalice - GFranco Panfilo - Nonostante gli sforzi e gli investimenti che abbiamo fatto lo scorso anno per riportare il manto in un’ottima condizione, riportandolo ad essere forse uno dei migliori della provincia, essendo in erba naturale, stiamo facendo ancora i conti con la natura. Si è verificato nuovamente il problema delle cornacchie. Ora ci rimbocchiamo le maniche per riportare il terreno di gioco in buone condizioni anche se non sappiamo le tempistiche. Per ripristinarlo ci vorrà del tempo. Nel frattempo ringraziamo il gestore del campo sportivo Gudini. Più avanti vedremo come organizzare le partite domenicali».