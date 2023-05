Raid vandalico al polo didattico di Passo Corese: deturpati con vernice spray edifici, piazzale e pensiline

RIETI - Raid vandalico nella notte tra mercoledì 24 maggio e giovedì 25 maggio all'istituto Aldo Moro di Passo Corese e nella parte esterna del polo didattico coresino. L'edificio, il piazzale e le pensiline installate recentemente alla fermata degli autobus sono state completamente deturpate da vernice a spray rossa e frasi che, stando ai contenuti e alle due "V" rosse che firmano ogni slogan rimandano al noto gruppo dal gruppo “No Vax' dei guerrieri della doppia V cerchiata”, come dai tempi della pandemia si definiscono nelle chat di Telegram.

La scoperta è stata fatta nella mattina del 25 maggio dal personale scolastico. Il preside Giovanni Luca Barbonetti ha immediatamente informato le forze dell’ordine e la presidente della Provincia, Roberta Cuneo. L’amministratrice ha predisposto un sopralluogo per stimare i danni e prevedere un intervento di bonifica, bollando il gesto come «un atto di gravità assoluta in luogo deputato a cultura e istruzione».