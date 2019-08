RIETI - Un ragazzo di colore di meno di 30 anni è stato trovato questa mattina senza vita in un appartamento di via Agamennone, a Rieti. A trovarlo è stato un amico che viveva con lui.



La persona, secondo i primi accertamenti medico legali, è deceduta per cause naturali.



Sul posto uomini della squadra Volante e del 118.



