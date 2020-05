© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non era originario di Rieti, ma la sua intensa passione profusa negli ultimi anni a favore dell’attività della Mecca del volo a vela lo consegna di diritto, per sempre, ai libri di storia che raccontano dell’aeroporto Ciuffelli di Rieti e dei tanti personaggi che ne hanno tenuta dritta la barra, anche in tempi difficili come questo.Se ne andato a 78 anni, a causa di un malore improvviso, Raffaello Bortolazzi (nella foto di Vincenzo Naddeo), da pochi mesi ex presidente dell’Aero Club Centrale di Volo a Vela, fra gli ultimi esempi di una gestione signorile e mai sopra le righe che, in tempi non certo rosei per il volovelismo e, di riflesso, per l’attività reatina, non ha mai perso il savoir-faire e il grande pragmatismo che lo contraddistinguevano nel tentare di passare sempre un’ultima mano di lucido sulle ali un po’ offuscate del volo a vela.Originario di Cuneo e una carriera che lo aveva visto protagonista tra il nord e il centro Italia, fino a congedarsi con il grado di Generale della Guardia di Finanza, nel 2008 Bortolazzi aveva concretizzato la passione per il volo che lo accompagnava fin da giovane (quando ebbe incarichi anche all’Aero Club di Torino) contribuendo a dare vita all’Aero Club di Gallicano, divenendone subito il presidente e spostandosi così dal volo a motore dell’Urbe di Roma al volo a vela dell’aviosuperficie toscana intitolata a Nino Petrini. Grazie all’esperienza di una gestione rigorosa che lo aveva plasmato in tanti anni di carriera militare, Raffaello era riuscito fin da subito a farsi apprezzare nella sua nuova veste di presidente, restituendo prova di equilibrio, moderazione e tenacia.Era così apprezzato dal club di Gallicano che, alla fine, nell’osmosi di attività sviluppatasi tra il club toscano e quello del Ciuffelli, la fama dell’affidabilità di Bortolazzi era atterrata fino a Rieti dove, nel 2014, aveva accettato la proposta di divenire presidente dell’Aero Club Centrale.«Garbato, cortese: in poche parole un signore, un galantuomo d’altri tempi – lo ricorda il presidente dell’Aero Club Rieti, Enrico Bagnoli – Cooperativo su tutte le attività del volo a vela che accomunano i due Club, Raffaello mostrava una grande pazienza nel mandare avanti il volo a vela a Rieti fra tutte le inevitabili problematiche, ma senza mai essere un guerrafondaio. Non aveva alcun interesse né ambizione personale nel condurre l’attività dell’Aero Club Centrale e ha dato un vero contributo disinteressato al sodalizio sportivo, che è ciò che un presidente di Aero Club deve avere, insieme alla passione. Con lui viene a mancare una presenza importante all’aeroporto di Rieti».«Avevamo bisogno di un presidente e lo chiedemmo a lui, che accettò e si rivelò una scelta vincente – racconta Luigi Aldini, vice-presidente dell’Aero Club Centrale - Una persona onesta, intelligente e sempre disponibile, con la quale abbiamo lavorato insieme per più di cinque anni e siamo sempre stati di comune accordo sulle decisioni da prendere. La sua generosità era sempre presente in tutti gli aspetti della vita del Club, anche quelli più difficili: amava il volo e per Rieti ha dato tutto quello che ha potuto, affinché le cose andassero bene. Una figura come raramente se ne possono trovare».Buon vento e cieli blu, Raffaello.