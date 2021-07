Raffaele Battisti sarà il vice di Parlato a Trento: si ricompone la coppia che portò il Rieti in C

Sabato 17 Luglio 2021, 17:34

RIETI - Raffaele Battisti torna in serie C. L'ormai ex tecnico del Rieti, chiamato da Riccardo Curci a traghettare la squadra a metà marzo, dopo l'esonero di Stefano Campolo, ritrova Carmine Parlato a Trento, laddove la scorsa estate aveva iniziato la stagione prima di salutare tutti e tornare a casa. Si ricompone così la coppia vincente che il 29 aprile 2018 condusse il Rieti a una storica promozione in serie C, prima di consolidare il connubio a Latina (D) e al Savoia (D).

Per il 44enne allenatore reatino, l'occasione giusta per continuare a imparare e crescere, pur essendosi dimostrato all'altezza della situazione anche nelle vesti di primo allenatore. Per lui e gli altri componenti dello staff tecnico (il prepatatore atletico Valter Vio, il preparatore dei portieri Simone Scali e il collaboratore tecnico Simone Dal Degan), la stagione è iniziata proprio oggi, 17 luglio, coi i primi test fisici ai quali farà seguito il lavoro di preparazione atletica vera e propria.