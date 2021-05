Il Rieti sorride, decisivi i cambi di Battisti: «Con questa voglia altre soddisfazioni». Mercoledì c'è l'Aprilia

RIETI - Sorride e si gode la vittoria mister Raffaele Battisti dopo il successo del suo Rieti sul Castelfidardo per 1-0. Il tecnico spiega le motivazioni dei cambi e della formazione che da tre gare scende in campo e mercoledì arriva un'altra sfida.

«I giocatori che vanno in campo mi danno degli input e se durante il match qualcosa non va più devi comunque aiutare la tua squadra con qualche cambio – afferma l'allenatore amarantoceleste ai microfoni del Fc Rieti sulle scelte fatte nel corso della gara – Se i ragazzi che entrano trovano i giusti stimoli ne trova giovamento tutta la squadra. Io dico sempre ai ragazzi che sono loro gli interpreti e noi pensiamo solo a stimolarli. Se continuano con questa voglia ci possiamo togliere ancora qualche piccola soddisfazione in questo campionato particolare».

«Il mio obiettivo è stimolare i ragazzi dopo l’eliminazione dei playout - continua Battisti - Secondo me il finale di campionato può darci ulteriori soddisfazioni ma questo solo se i ragazzi lo vogliono. Ho chiesto loro di trovare l’obiettivo e lo stimolo giusto che può essere giocare la domenica, mettersi in mostra, poter arrivare ai playoff. Per dimostrare tutto questo bisogna vincere. Dopo queste vittorie abbiamo trovato la strada giusta ma ora non dobbiamo girarci».

«Ho sempre ragionato sul fatto che più la squadra lavora insieme e più trova i giusti ingranaggi ma se inizi a cambiare ogni domenica anche loro si disorientano. Ora ci sono delle partite ravvicinate e dovrò fare delle valutazioni. Ci sono tre giorni per recuperare - conclude Battiati - e mercoledì mattina vedremo cosa mi dice la testa». Perché c'è l'Aprilia da battere per avvicinare ancora la zona playoff, ora distante 6 punti.

