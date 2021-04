La soddisfazione di Battisti per il successo del Rieti: «Bravi, vittoria dedicata ai nostri tifosi». Foto

RIETI - Raffaele Battisti torna al Manlio Scopigno e si prende i suoi primi tre punti da primo allenatore: «Emozione unica, felice anche per i tifosi fuori dallo stadio. Chissà che il ritorno a casa ci possa dare quella spinta in più»: la sintesi del tecnico amarantoceleste ai microfoni del Fc Rieti.

APPROFONDIMENTI CALCIO La gioia per la vittoria

«Abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi hanno fatto ciò che avevo chiesto - dice il tecnico amarantoceleste dopo i primi suoi tre punti - Avevo chiesto di avere pazienza perché sapevamo che il Real Giulianova è una squadra che si chiude bene dietro e punta sulle ripartenze. Non dovevamo forzare le giocate e di avere proprio quella pazienza nel giro palla. I ragazzi sono stati bravi, lo hanno fatto e abbiamo trovato il gol su un calcio piazzato».

«Le partite sono tutte importanti, da questo momento in poi i ragazzi devono avere il piede sull’acceleratore perché saranno undici finali. Non dobbiamo guardare la classifica e farsi prendere dalla frenesia. Noi dobbiamo andare avanti sul nostro percorso, lavorando come stiamo facendo con massimo impegno, fiducia e sorriso perché è pur sempre un gioco ma che deve essere preso con responsabilità».

«Sui ragazzi subentrati, Zona e Galvanio, posso solo dire che l’allenatore cerca di smuovere qualcosa e gli episodi questa volta sono andati a mio favore - poi continua - I gol nei minuti finali non mi spaventano, ogni partita è a se. Va bene così, ci prendiamo questi tre punti ma poi testa a mercoledì perché c’è il Fiuggi e abbiamo poco tempo per lavorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA