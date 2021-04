Battisti e il ko del Rieti: «Di più non potevo chiedere ai ragazzi, pagate disattenzioni per la stanchezza»

RIETI - Il tecnico amarantoceleste si dice fiero dei suoi: «Complimenti a tutti, più di questo non potevo chiedere». Poi qualche parola sugli errori: «Qualche disattenzione di troppo per la stanchezza».

«Sono saltate delle marcature nei due calci d’angolo, c’è tanto rammarico - afferma il tecnico Raffaele Battisti - I ragazzi hanno fatto una grande partita ma il calcio è spietato e se non sei attento fino al 90’ la partita prende un’altra strada».

«La vittoria manca da molto tempo ma se i ragazzi affrontano le gare con questo spirito ci saranno ampi margini di miglioramento. Oggi posso fare solo i complimenti a tutti - poi continua - Le disattenzioni ci possono stare e dovremmo andare a correggerle».

«Credo che non sono stati i cambi a cambiare la partita, la stanchezza ha portato a queste disattenzioni».

«Con me la società e stata chiara, la salvezza il prima possibile! Se i ragazzi vanno in campo con questo spirito secondo me andremmo a giocarcela in qualsiasi campo, bisogna lavorare sugli errori fatti. Abbiamo comunque giocato contro una squadra che veniva da otto risultati ultimi consecutivi e più di questo non potevo chiedere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA