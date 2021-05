Mister Battisti soddisfatto del suo Rieti: «Bravi a reagire subito e a ribaltarla. Ora l'Agnonese»

RIETI - Felice e pienamente soddisfatto il tecnico amarantoceleste Raffaele Battisti. Prima fa i complimenti ai suoi, poi agli avversari ed ecco uno sguardo alla prossima sfida. Domenica il match in casa del fanalino di coda Olympia Agnonese da non fallire.

Le parole del tecnico ai microfoni del Fc Rieti.

«Importante è stato tornare a giocare, anche nella testa dei ragazzi non è stato facile – dichiara il tecnico Raffaele Battisti – I ragazzi nonostante il gol preso hanno reagito bene e hanno anche ribaltato il risultato. Nel finale di primo tempo ho detto loro di non abbassare i ritmi. Devo fare anche i complimenti al Porto Sant’Elpidio che non ha mai mollato».

«I miei ragazzi non si sono fatti prendere dallo sconforto e sono stati bravi a reagire dopo il gol subito, hanno continuato a prendere alto il Porto Sant’Elpido. Credo che non posso rimproverare niente questa volta – poi continua – Hanno creato tanto, tante azioni da gol e tante occasioni per aumentare il bottino. Complimenti ancora ai nostri avversari, non è facile lottare in quella posizione di classifica».

«La prossima sfida, in casa dell’Olympia Agnonese sarà sicuramente una gara difficile come quella giocata oggi. Anche loro hanno giocato e vengono da un tour de force. Speriamo che un po’ di energie gli vengano a mancare così da portare a casa qualche punto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA