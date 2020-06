RIETI - Nel calcio vige un principio che recita così: "Squadra che vince non si tocca". Nel caso specifico, lo stesso sembra valere anche per staff tecnici e dirigenziali, il cui collaudo "sul campo" rappresenta una buona base di partenza per progetti ambiziosi. Come nel caso della matricola Trento, neopromossa in serie D, che ha scelto di affidare la panchina ad uno dei tecnici più vincenti della categoria, ossia Carmine Parlato (4 promozioni in C e uno scudetto), il quale però a sua volta ha chiesto, ed ottenuto, di poter avere ancora al suo fianco nel ruolo di vice, il reatino Raffaele Battisti.

Coppia inscindibile

Detto, fatto: il presidente dei gialloblù Mauro Giacca nel giorno della presentazione di Parlato, ha stretto la mano anche a Battisti che, quindi, proseguirà il suo percorso di crescita professionale accanto al tecnico col quale ha già vinto un campionato a Rieti, ha provato l'amara esperienza di Latina ed è reduce da una stagione, quella col Savoia, chiusa con appena 7 punti di ritardo dalla corazzata Palermo. Una coppia ormai inscindibile, che oltre ad essere ampiamente collaudata, ha dimostrato di saper gestire il gruppo-spogliatoio con le giuste motivazioni.

La soddisfazione

Evidentemente soddisfatto, il neo-vice allenatore del Trento è pronto per cimentarsi nella nuova avventura: «Arrivo in una piazza ambiziosa che ha voglia di fare bene ed aprire un ciclo - ammette Battisti - Mi fa piacere continuare a lavorare accanto a Carmine perché lo reputo un tecnico preparato sotto ogni punto di vista. Dall'esperienza di Rieti in poi - conclude il tecnico originario di Poggio Bustone - ho avito modo di conoscere una persona che al di là dell'aspetto calcistico, ha un'umanità fuori dal comune».

Mercato di spicco

Ora sotto col mercato ed i primi rumors sono di quelli che fanno notizia, perché Parlato avrebbe già messo gli occhi su tre dei suoi principali protagonisti durante la vincente stagione reatina di due anni fa, vale a dire Luigi Scotto, Francesco Marcheggiani e Fabrizio Tirelli. Per l'attaccante sardo, fresco di C col Mantova, i contatti sembrano già piuttosto avanzati, mentre per gli altri due - assistiti dal procuratore romano Stefano Guercini - ci sono alcuni aspetti da valutare, visto che Marcheggiani ha un biennale con la Vis Pesaro firmato ad inizio gennaio, che scade nel 2022, mentre Tirelli vuole capire prima cosa accadrà a Rieti.

