Quattro amichevoli per il Rieti: sabato il Montespaccato, il 2 settembre derby con la Bf Sport

Sabato 14 Agosto 2021, 19:35

RIETI - Quattro amichevoli in tredici giorni, per il Rieti. Una vera e propria full immersion chiesta e ottenuta dal tecnico Alessandro Boccolini che vuole una squadra già rodata e ben oliata per i primi impegni ufficiali.

Il calendario dei test

Si comincerà sabato 21 agosto al campo d'altura "Enrico Leoncini" di Terminillo, dove alle 17 Tirelli e compagni sfideranno il Montespaccato Savoia in ritiro ai Cinque Confini già da lunedì. Poi, mercoledì 25 agosto, ad Ardea (ore 17) sarà il Team Nuova Florida a saggiare le condizioni tecnico-tattiche degli amarantoceleste, mentre domenica 29 - sempre alle 17 - si andrà a Tivoli per affrontare i padroni di casa del Tivoli 1919. Per rivedere la formazione reatina di scena in terra sabina, bisognerà attendere giovedì 2 settembre: in quell'occasione sarà derby contro i BF Sport al "Gudini" (ore 17).

Lunedì la ripresa

La squadra, dopo i dieci giorni di ritiro trascorsi a Cascia, ha ottenuto 72 ore di libertà: l'appuntamento fissato da Boccolini e il suo staff è per lunedì 16 agosto allo "Scopigno" per la ripresa degli allenamenti che si svolgeranno al centro sportivo "Gudini" per consentire alla ditta che manutiene l'erba dello stadio, di ripristinare il verde laddove le alte temperature dei giorni scorsi ha letteralmente bruciato il manto.