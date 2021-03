Il Rieti vuole tornare la successo: al Gudini c'è il Vastogirardi. Prandelli dal primo minuto

RIETI - Sfida delicata e fondamentale per il Rieti. Alle 14:30, al Gudini, il fischio d’inizio del match col Vastogiradi, che sconfisse 1-0 gli amarantocelesti all'andata. Il tecnico Stefano Campolo deve fare i conti con gli squalificati Gualtieri e Orchi. Tra gli undici sembra non ci sia alcun dubbio sull’utilizzo di Matteo Prandelli per risolvere il problema di un attacco troppo sterile. Il Rieti non porta a casa una vittoria dal 20 gennaio scorso, poi 13 gol subiti in 7 gare contro le 7 realizzate, la media di uno a partita. Servono tre punti per crederci ancora di poter effettuare una campionato tranquillo.

Nelle altre gare della IV di ritorno, al “Tamburrini” di Montegiorgio, è ospite la capolista Città di Campobasso. Le statistiche pesano in favore degli ospiti: il miglior attacco del girone con 41 gol fatti, più di due gol a partita. I padroni di casa registrano 25 gol subiti, più di uno a partita. I tre punti sono oro per entrambe le formazioni. Sfida alla mano anche per il Notaresco che va tra le mura dell’Atletico Terme Fiuggi. Dopo il 2-2 nella precedente sfida con la Vastese, il tecnico dei ciociari si dice carico per affrontare una gara così importante.

La classifica parla chiaro anche per il match del Castelnuovo Vomano che è ospite dell’Oylimpia Agnonese, fanalino di coda del girone F. Inoltre occhi puntati sul match Castelfidardo-Cynthialbalonga: i padroni del rettangolo di gioco, in sesta posizione, potrebbero prendersi il quarto opposto, attualmente occupato dal Cynthialbalonga distante sole tre lunghezze. Il Castelfidardo registra 23 gol fatti contro i 27 degli ospiti, parità nei gol subiti, sono 19.

Interessante anche la sfida Aprilia-Matese. Distanti solo un punto, sono due formazioni molto simili in termini di statistiche e risultati che vedono le due compagini in periodo di crescita. Si prospetta una sfida molto equilibrata. Cerca il cambio di marcia la Recanatese: domani servono i tre punti sul campo del Porto Sant’Elpidio. Cambio di marcia che ha già apportato il Tolentino, non si ferma da cinque gare: la formazione cremisi è ospite del Real Giulianova.

Rinviata Pineto-Vastese: i padroni di casa registrano ancora positività nel gruppo squadra.

Classifica

Città di Campobasso 42 (18 gare giocate)

Notaresco 39 (19)

Castelnuovo Vomano 37 (19)

Cynthialbalonga 32 (20)

Vastogirardi 30 (18)

Castelfidardo 29 (19)

Vastese 27 (20)

Matese 26 (17)

Rieti 26 (19)

Recanatese 25 (17)

Tolentino 25 (18)

Aprilia 25 (20)

Montegiorgio 21 (16)

Atletico Terme Fiuggi 20 (18)

Pineto 17 (13)

Real Giulianova 13 (19)

Porto Sant’Elpidio 3 (18)

Olympia Agnonese 3 (18)

