RIETI - Quaranta dipendenti del Comune di Amatrice hanno partecipato oggi 17 dicembre, ad una giornata di formazione incentrata su competenze manageriali e modelli di leadership per affrontare con strumenti innovativi la complessità degli interventi sul territorio.L’iniziativa, intitolata “Ricostruire dalle competenze”, è stata offerta a titolo gratuito da Federmanager, Federmanager Roma e Federmanager Academy in collaborazione con il Comune di Amatrice, per lanciare un segnale di solidarietà attraverso una condivisione di conoscenze e best practice.I dipendenti, divisi in due tavoli di lavoro, sono stati guidati dai docenti messi a disposizione dall’Academy dei manager. Prima i moduli “Leadership e Cambiamento” e “Design Thinking per la PA”, rispettivamente condotti da Federico Mioni e da Maurizio Di Domenico di Federmanager Academy; a seguire altri due moduli basati sul “Lego Serious Play”, un metodo di gestione delle problematiche aziendali attraverso l’utilizzo del popolare gioco di costruzioni Lego®. Ad animarli Antonia Colasante, formatrice e consulente sul tema della fiducia reciproca e della collaborazione e Simona Orlandi, esperta del rapporto tra marketing territoriale e opportunità offerte dal web.«Siamo felici di poter offrire la nostra expertise ai lavoratori di Amatrice -ha detto il Presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla – Questo territorio ha già dimostrato di avere tutte le potenzialità per ripartire. Sta a noi il compito di supportarlo e investire sulla crescita delle persone. Questa iniziativa è un semplice segnale di vicinanza del management verso le persone che si stanno occupando della ricostruzione».«Il miglioramento di ogni organizzazione passa per la capacità della ‘squadra’ che ne è parte di integrarsi attraverso la capacità di lavorare insieme, comprendendo i ruoli reciproci, ed agevolando i processi comunicativi -ha spiegato il vice sindaco Massimo Bufacchi- affrontare le conseguenze del trauma subito da tutta la comunità di Amatrice risolvendo, nei tempi e modi in cui è possibile, i tantissimi problemi che gli abitanti vivono, da quelli più semplici ai processi di più complessi, rafforza la necessità che questa squadra sia potenziata, nella consapevolezza che questo è essenziale per far rivivere Amatrice prima possibile”.«Ripartire dalle persone è il modo migliore per restituire a un territorio ferito la speranza nel futuro -ha spiegato il presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano- la formazione è sempre stata tra le priorità della nostra organizzazione: è un valore che resta e su cui puntare, non solo per ricominciare ma per innescare sul territorio un processo di crescita permanente».«Amatrice può tornare a essere una splendida realtà se guarda oltre se stessa e se parte dalla ricchezza delle persone che lavorano sul territorio -ha concluso il Direttore di Federmanager Academy, Federico Mioni- per questo abbiamo usato la parola leadership, che sembra insolita per una cittadina così piccola: tuttavia, nel mondo della comunicazione globale, Amatrice può comunicare qualcosa che la distingua e la faccia essere un po' leader in un settore in cui bellezza artistica e paesaggistica, eccellenze gastronomiche e qualità della vita si ricongiungono”.