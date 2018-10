RIETI - Provincia, seggio chiuso per... cena. Chiuse le urne alle 20, lo spoglio dei voti per l’elezione del presidente non è ancora iniziato. La commissione elettorale ha sigillato urne e porte e rinviato lo scrutinio: stanno praticamente cenando.



Nei corridoi di Palazzo d'Oltre Velino sono un centinaio le persone in attesa dei risultati: con i due candidati, Carmine Rinaldi e Mariano Calisse, ci sono sindaci e consiglieri comunali di tutto il territorio. Secondo le stime ufficiose i votanti sono stati 570 su 823 aventi diritto al voto. Ultimo aggiornamento: 20:57