RIETI - Tempo (quasi) scaduto per la presentazione dei candidati a presidente della Provincia (i termini scadono a mezzogiorno di domani), si va verso il derby del Cicolano tra il sindaco di Borgorose Mariano Calisse e il sindaco di Fiamignano Carmine Rinaldi.



Ma sulla scena si muove ancora Davide Basilicata: doveva essere lui il sindaco «civico» su cui far convergere centrodestra e centrosinistra poi il disegno è saltato e ora il primo cittadino di Fara Sabina è dato in viaggio verso la Lega, tanto da avere già incontrato il senatore Fusco. Lega che per il numero di consiglieri votanti potrebbe decidere il nuovo presidente.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI

IN EDICOLA MERCOLEDI' 10 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA