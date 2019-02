RIETI - In fase di ultimazione e ufficializzazione lo scrutinio in Provincia per l'elezione del nuovo consiglio che andrà ad affiacare il neo eletto presidente Mariano Calisse, dando così piena operatività all'Ente.



Ecco gli eletti, divisi per partito



Forza Italia: Fabio Nobili e Maurizio Ramagogi



Lega: Andrea Sebastiani e Gianfranco Gatti



Territorio e partecipazione: Claudia Chiarinelli e Simone Fratini



Rieti provincia: Tonino Ventura, Alessio Angelucci, Stefano Micheli ed Emanuele Eroli