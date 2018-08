di Alessandra Lancia

RIETI - Provincia, il pasticcio è servito: per il rinnovo del presidente si voterà il 31 ottobre, per il rinnovo del consiglio il 9 gennaio. Non di elezioni dirette si tratta ma secondarie: a votare non andremo tutti come succedeva fino al 2009, ma solo sindaci e consiglieri comunali in carica, come accadde nel 2014, ma qui c’è un ulteriore intoppo. La legge prevede che i sindaci cessano di essere candidabili se hanno davanti a sé 18 mesi di mandato; il termine dovrebbe essere abbassato a 12 mesi ma questo non...