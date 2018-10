RIETI - Due candidati alla presidenza - Mariano Calisse e Carmine Rinaldi - e 826 votanti, di cui 73 sindaci e 753 consiglieri comunali. Le cifre del «derby del Cicolano», battaglia politica al termine della quale uscirà il nuovo presidente della Provincia. Tornata elettorale, quella di oggi, da tempo svuotata della partecipazione popolare, ma comunque non priva di significato.



La sfida si aprirà alle 8 e l’unico seggio - ubicato a Palazzo d’Oltrevelino, sede della Provincia - chiuderà alle 20. Domani mattina il via allo spoglio. 826 i consiglieri votanti, ma il voto di ognuno non vale uno ma ha un peso diverso, ponderato rispetto alla popolazione del comune di appartenenza, così come diversi sono i colori delle schede elettorali che saranno consegnate al seggio.



