RIETI - Prendono il via oggi pomeriggio, 20 settembre, i tre giorni dedicati alle dimostrazioni pratiche delle azioni di protezione civile dell’”AR-Unfold Safety Happenig” ideati dalla Alessandro Rinaldi Foundation e presentati nella conferenza stampa in aula consiliare dal presidente della Foundation Federico Rinaldi, dall’assessore alla Sicurezza Onorina Domeniconi e dai responsabili di protezione civile. Tre giornate dedicate alla simulazione di reali scenari d’emergenza ambientati in tre diversi luoghi del centro città, tra un salvataggio attraversando il fiume Velino, l’evacuazione degli alunni da un edificio scolastico e quella da Palazzo di Città tramite l’uso della corda, per avvicinare i cittadini alle attività di protezione civile e al mondo dell’associazionismo.Il primo appuntamento, nel novembre dello scorso anno, fu un’intera giornata dedicata alla crescita delle pratiche di buona comunicazione attuabili nei momenti immediatamente successivi alle emergenze del territorio nazionale e durante i lunghi percorsi di ricostruzione. Adesso, tra venerdì e domenica, saranno invece dimostrazioni itineranti quelle tra piazza Vittorio Emanuele II, il Ponte Romano e l’istituto Minervini-Sisti, realizzate grazie al supporto di uomini e mezzi della protezione civile per promuovere e far conoscere alla città la simulazione delle pratiche di soccorso previste in caso di calamità naturali e non solo. Ad offrire aiuto all’iniziativa della Foundation, l’Agenzia Regionale della Protezione Civile guidata da Carmelo Tulumello e, per la parte operativa, il coordinamento dei volontari della protezione civile del Lazio di Marco Lorentini, oltre all’apporto del Coc, il Centro Operativo Comunale condotto da Giuseppe Amici, il coinvolgimento delle due associazioni reatine del Nucleo Operativo Emergenza e di Rieti 93 e dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco del “Divino Amore”, per mostrare le pratiche di soccorso a favore di persone con disabilità.I PROTAGONISTI“Vogliamo sensibilizzare i cittadini alle tante forme di associazionismo che esistono sul territorio di Rieti – spiega il presidente della Foundation, Federico Rinaldi - Quello dello scorso anno era un evento improntato maggiormente sulla formazione degli addetti al settore, mentre grazie alle dimostrazioni pratiche stavolta contiamo di avvicinare maggiormente le persone, mostrando loro come si muove, in caso di necessità, la macchina dell’emergenza”.“Su di noi, l’AR Foundation ha voluto fare un investimento culturale che abbiamo accolto con piacere – commenta Tulumello - Come agenzia, il vero contesto difficile è il fatto che pur essendo il territorio della provincia di Rieti quello che esprime tutti i fattori di rischio naturali è paradossalmente il luogo dove abbiamo il minor numero di associazioni e la minor capacità operativa in sito per fronteggiare le situazioni, dovendo poi ricorrere sempre e comunque al sistema regionale per supportare le realtà locali”.“Dunque – prosegue Tulumello - per noi l’evento della AR Foundation rappresenta l’occasione per far vedere quanto è bello essere volontari e quanto sono bravi i nostri ragazzi. Mostreremo cose che daranno il senso reale di ciò che sono in grado di fare il Noe, Rieti ’93 e il coordinamento dei volontari di Marco Lorentini, che ha messo a disposizione sistema delle associazioni di volontariato. È un investimento sulla sicurezza della cittadinanza, perché la protezione civile rappresenta un bene della società”.“I primi protagonisti di queste giornate sono i cittadini, per stimolare partecipazione e consapevolezza delle dinamiche di protezione civile – spiega Lorentini – I Comuni hanno spesso una scarsa consapevolezza e un rapporto residuale con le associazioni. Il secondo protagonista sono invece le associazioni di volontariato, che però in tutta la provincia di Rieti non sono tantissime, non arrivando neanche a trenta”.IL PROGRAMMAVenerdì 20 settembre:La dimostrazione rappresenterà le tipiche attività di ricerca ed evacuazione di persone coinvolte in un crollo, anche diffuso, di civili abitazioni.Ore 17 – Inizio attività di ricerca, predisposizione degli impianti per la teleferica, ritrovamento ed evacuazione con attraversamento del fiumeOre 19.30 – Fine attivitàLe attività proseguiranno anche in orario serale con il supporto logistico di Torri Faro delle associazioni Noe Rieti – Valle del Velino (Antrodoco) e con il supporto logistico di Rieti 93Sabato 21 settembre:La dimostrazione rappresenterà le tipiche attività di ricerca ed evacuazione di persone coinvolte in un crollo in ambiente confinatoOre 10 – Evacuazione dell’edificio secondo il piano di emergenza dell’istitutoOre 10.30 – Inizio attività di ricerca, predisposizione degli impianti per la teleferica e per le calate,ritrovamento ed evacuazioneAttività ludica con i bambini dell’istituto con i mezzi antincendio a cura del Noe di RietiOre 13 – Fine attivitàPomeriggio:Ore 16.30 – Approfondimento sulla “Disabilità nelle emergenze” in collaborazione con18.30 – l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo presso la sede Arfh (AssociazioneReatine Famiglie Portatori di Handicap) di via Belvedere 1, RietiOre 19.00 – Apertura mostra statica di mezzi e attrezzature con gazebo delle associazioni partecipanti finoal termine della manifestazioneDomenica 22 settembre:Ore 10.00 - Mostra statica di mezzi e attrezzature con gazebo delle associazioni partecipantiOre 11.00 - Inizio attività di ricerca, predisposizione degli impianti per la teleferica e per le calate,ritrovamento ed evacuazione su cordaOre 13.00 – Fine Attività