RIETI - La rivoluzione è tecnologica quanto concreta e da oggi scatta al pronto soccorso del de Lellis, dove entra in funzione la prima «app» in Italia in grado di fornire ai familiari in attesa le informazioni in tempo reale sulla gravità della patologia del proprio caro, il luogo di presa in carico, l’eventuale esecuzione o richiesta di esami diagnostici e di visite specialistiche, la verifica dei parametri vitali, la richiesta di colloquio con l’accompagnatore da parte del personale sanitario. Un «display dialogante», in grado di seguire passo passo la situazione del paziente e al tempo stesso di fornire tutte le informazioni necessarie a chi lo ha accompagnato.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 8 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA