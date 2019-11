Ebk Roma (2) - M Rinnovabili Agrigento (12) 30% - 70%

(sabato 23 ore 18.00, Beneduce, Puccini e Calella)

Gevi Napoli (8) - Bertram Tortona (10) 55% - 45%

(domenica 24 ore 17.00, Ursi, Caruso e Bonotto)

Zeus Energy Rieti (10) - Reale Mutua Torino (10) 45% - 55%

(domenica 24 ore 18.00, Moretti, Yang Yao e Marzulli)

Novipiù Casale Monferrato (14) - Givova Scafati (6) 75% - 25%

(domenica 24 ore 18.00, Gagliardi, Rudellat e Lupelli)

Edilnol Biella (14) - Bergamo Basket (4) 75% - 25%

(domenica 24 ore 18.00, Bartoli, Pazzaglia e Marota)

2B Control Trapani (8) - Benacquista Latina (12) 50% - 50%

(domenica 24 ore 18.00, Foti, Maschio e De Biase)

Orlandina Basket (4) - Bcc Treviglio (8) 35% - 65%

(domenica 24 ore 18.00, Caforio, Perocco e Pellicani)

CLASSIFICA

RIETI - Si è chiuso ieri il turno infrasettimanale, con il colpo di Biella sul campo della Bcc e Edilnol ancora prima della classe assieme a Casale, che mercoledì si è riscattata vincendo a Capo D'Orlando. Domani si torna in campo, al via la X giornata con la sfida tra Ebk Roma e Agrigento, con i siciliani a meno due dalla vetta e una partita da recuperare, inoltre la compagine di Cagnardi ha lo scontro diretto favorevole contro Casale. Domenica il resto del programma, spiccano Rieti-Torino e Trapani-Latina.Agrigento da seconda della classe farà visita all'Ebk Roma, dove avranno la possibilità di allungare la striscia di risultati positivi, arrivata 4 dopo la vittoria di Bergamo mercoledì. Per l'Ebk, invece sempre più ultima, un altro ostacolo duro da affrontare ma stavolta con una delle rivelazioni del torneo.Napoli dopo il turno di riposo forzato, torna in campo e ospita Bertram di Tortona: 3 vittorie nelle ultime 4, l'ultima nell'infrasettimanale contro Trapani e ora la compagine di Ramondino ha messo nel mirino le prime della classe, ma prima c'è da superare la Gevi data in ripresa da tutti.La Npc dopo il colpo esterno di Scafati, al PalaSojourner attende Torino, che in trasferta ancora non decolla e non al top per via degli infortuni. I padroni di casa invece devono tornare a fare punti tra le mura amiche, dopo le deludenti prove di Ebk e Biella, chissà se la gara di Torino non possa rappresentare una svolta.Dopo la battuta d'arresto contro Trapani, la Novipiù ha rimediato battendo l'Orlandina e la vetta resta così ben salda. Ora si torna al PalaFerraris, a far visita alla compagine di Ferrari arriva Scafati, a caccia di punti ma reduce dalla brutta prova offerta contro Rieti.ll 53-60 su Treviglio di ieri sera, ha tolto ogni dubbio sulla forza del team di Galbiati, in testa meritatamente e reduce da 5 vittorie consecutive. Domenica l'Edilnol tornerà davanti al proprio pubblico, a Biella arriva Bergamo, in crisi nera di risultati, i rossoblù possono allungare la striscia.Al PalaIlio arriva l'insidiosa Latina, seconda in classifica, la formazione di Gramenzi va a caccia di una vittoria in trasferta che manca dalla seconda giornata e potrebbe lanciare ulteriormente i pontini. I padroni di casa, sconfitti mercoledì a Tortona, invece davanti al proprio pubblico cercheranno di replicare il successo su Casale di domenica scorsa.Orlandina e Treviglio, entrambe sconfitte dalle due battistrada si affrontano al PalaFantozzi, alla ricerca di punti. Gli uomini di Sodini per allontanarsi dalla bassa classifica, mentre la Bcc non vuole perdere il treno playoff.Casale 14Biella 14Agrigento * 12Latina 12Torino * 10Rieti 10Tortona 10Treviglio * 8Napoli * 8Trapani 8Scafati 6Bergamo 4Orlandina 4Ebk Roma 2* una partita in meno