Bergamo Basket (4) - Zeus Npc Rieti (6) 50% - 50%

(sabato 2 novembre ore 18.00, Ciaglia, Catani e Morassutti)

Ebk Roma (0) - Edinol Biella (6) 40%-60%

(sabato 2 novembre ore 18.00, Terranova, Patti e Pecorella)

Benacquista Latina (6) - Reale Mutua Torino (8) 45%-55%

(domenica 3 ore 18.00, Tirozzi, Saraceni e Maschietto)

Bertram Tortona (4) - Givova Scafati (2) 65% - 35%

(domenica 3 ore 18.00, Bartoli, Wassermann e Perocco)

Orlandina (4) - M Rinnovabili Agrigento (4) 45%-55%

(domenica 3 ore 18.00, Masi, Costa e Pratico')

2B Control Trapani (6) - Gevi Napoli (4) 50% - 50%

(domenica 3 ore 18.00, Scrima, Capurro e Almerigogna)

Bcc Treviglio (6) - Novipiù Casale Monferrato 45% - 55% (8)

(lunedì 4 ore 21.00, Valzani, Centoza e Bramante)

RIETI - Domani si torna in campo per la VI giornata, subito le sfide tra Bergamo-Rieti e Ebk Roma-Biella. Il turno infrasettimanale ha confermato in vetta Torino e Casale, perde il primo posto invece Latina, sconfitta a Rieti, che in casa viaggia spedita. Napoli, dopo il cambio in panchina pare in ripresa e ieri ha travolto l'Orlandina nel posticipo, 79-46 il punteggio finale. A Scafati, sconfitta al supplementare contro Treviglio, via Putney, è in arrivo Stephens.Dopo aver fallito a Capo D'Orlando, Rieti proverà a sfatare il tabù mal di trasferta sul campo di Bergamo, formazione che proprio tra le mura amiche ha ottenuto gli unici due successi di questa stagione.In casa Ebk con l'insediamento di Maffezzoli c'è stata la scossa: la sconfitta di misura contro Torino è stata un segnale, una rimonta importante che si è fermata sul ferro. Servirà una reazione importante anche contro Biella, formazione che dopo il successo su Tortona, viaggia spedita.Al PalaBianchini si affrontano due formazioni di valore, la capolista Torino fa visita ai pontini reduci dalla sconfitta di Rieti. Servirà una prova di forza per la compagine di Cavina, ex della gara, ritrova i nerazzurri, formazione dalle mille risorse.Tortona è chiamata alla vittoria, ci sono da riscattare le sconfitte con Casale e Biella, dall'altra parte la società campana ha messo in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo l'arrivo di coach Perdichizzi, Scafati è tornata sul mercato prelevando DeShawn Stephens, chissà se l'ex Fortitudo basterà per dare una svolta alla stagione.Reduce dal pesante ko di Napoli, 79-46, l'Orlandina torna a giocare tra le mura amiche, dove domenica ha battuto Rieti. A fargli visita arriva Agrigento, sconfitta mercoledì da Trapani, in un derby combattuto, deciso solo nel finale dalla formazione granata.Napoli è in ripresa e a Trapani vuole allungare la striscia. Test difficile per la compagine di Sacripanti, che domenica faranno visita alla 2B Control, reduce da due successi consecutivi in trasferta, vuole tornare a vincere davanti al proprio pubblico.Monday night davvero interessante, quello che andrà in scena tra Treviglio e Casale. I lombardi reduci dal successo di Scafati, ricevono la squadra più in forma del campionato, in striscia positiva da 4 gare.