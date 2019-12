Ebk Roma (8) - Novipiù Casale Monferrato (18) 35% - 65%

(sabato 28 ore 18.00, Caforio, Ferretti e Grazia, and. 80-81)

Reale Mutua Torino (18) - Orlandina Basket (8) 70% - 30%

(domenica 29 ore 17.30, Rudellat, Bramante e Bonotto, and. 74-64)

M Rinnovabili Agrigento (18) - EdilNol Biella (22) 45% - 55%

(domenica 29 ore 18.00, Ursi, Costa e Yang Yao, and. 82-92)

Bergamo Basket (4) - Bertram Tortona (16) 30% - 70%

(domenica 29 ore 18.00, Raimondo, Morassutti e Pecorella, and. 69-84)

Zeus Energy Rieti (14) - Bcc Treviglio (18) 50% - 50%

(domenica 29 ore 18.00, Valzani, Valleriani e Calella, and. 52-66)

2B Control Trapani (12) - Givova Scafati (14) 45% - 55%

(domenica 29 ore 18.00, Pierantozzi, Chersicla e Barbiero, and. 92-101)

Benacquista Latina (14) - Gevi Napoli (12) 50% - 50%

(domenica 29 ore 18.00, Moretti, Caruso e Pratico', and. 85-80)

Ultimo aggiornamento: 12:20

RIETI - Seconda giornata di ritorno in serie A2 con un ricco programma di sfide affascinanti e decisive per la griglia playoff. Si parte domani, 28 dicembre, con l'anticipo tra Ebk e Casale, la capolista Biella va ad Agrigento, Rieti invece ospita Treviglio, per Torino invece c'è l'Orlandina in casa.Nell'anticipo della XV giornata, Casale va a Cisterna di Latina, per sfidare l'Ebk di Maffezzoli. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta a fil di sirena contro Tortona, affrontano una Novipiù rigenerata dopo la vittoria su Agrigento, che ha cancellato la mini crisi del team di Ferrari, travolto da Torino e Rieti.La Reale Torino, dopo la sconfitta nel derby contro Biella, torna al PalaAsti: avversaria l'Orlandina Basket. Per il team di Cavina di fronte un'Orlandina rigenerata dal successo interno contro Latina, in cui la formazione di Sodini ha dato segni di crescita e dimostrato di essere in un buon momento.Sfida d'alta classifica al PalaMoncada: la capolista sfida Agrigento, reduce dalla sconfitta di Casale, non vuole perdere terreno dalla vetta. La gara tra Agrigento e Biella è anche l'incrocio tra due delle rivelazioni di questa prima fase di campionato.La Bertram va a Bergamo, in casa del fanalino di coda, che non vince dalla terza giornata. Con un successo Bergamo tornerebbe a sperare, mentre il team di Ramondino ha la possibilità di restare in scia delle inseguitrici.Al PalaSojourner arriva la Bcc Treviglio, in striscia positiva da quattro giornate, è tra le formazioni più in forma del girone. Nessun cambiamento nel roster amarantoceleste, con coach Rossi che affronterà la sfida con tutti gli uomini a disposizione in questa prima fase di campionato.All'andata fu una sfida segnata dai grandi attacchi, in cui ad avere la meglio fu la Givova, che anche stavolta arriva meglio per l'appuntamento del PalaIlio. Trapani è reduce dal ko di Treviglio, gli ospiti invece da un mese a questa parte sono in netto miglioramento rispetto all'avvio di campionato.Latina in settimana ha salutato McGaughey e al PalaBianchini cerca il riscatto dopo le deludenti ultime uscite. Di fronte c'è la Gevi Napoli di Sacripanti, tornata a sorridere contro Rieti, e attesa da un test importante al PalaBianchini.