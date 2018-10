RIETI - Termina 2 a 0 il derby di Promozione tra Cantalice e Salto Cicolano. Al Ramagoci una rete a tempo per i padroni di casa ma prestazione che non soddisfa pubblico e tecnico.



La formazione biancorossa resta al vertice della classifica dividendo il primato col Palestrina a 17 punti. Nulla da recriminare per il Salto Cicolano che gioca la sua partita contro un Cantalice al di sotto delle aspettative.

La gara vede un buon Cantalice per i primi 15’ quando Santarelli prima prova un pallonetto che colpisce la traversa, poi pochi minuti più tardi Accardo, migliore in campo, in area salta un difensore e lascia partita un tiro in diagonale sul quale Anselmi non ha potuto fare nulla. Al 41' Monaco prova un tiro dal limite ma il solito Anselmi mette la palla in calcio d’angolo. Per la formazione ospite poche se non nessuna azione pericolosa nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa sempre Accardo al 18’ su punizione cerca Panitti che a pochi metri dalla porta colpisce di testa ma non riesce ad angolare colpendo in pieno Anselmi. Il Salto Cicolano spinge con carattere e grinta in avanti ma nulla da fare, trova una difesa solida, compatta e difficile da penetrare (miglior retroguardia del girone B dopo sette giornate). Nel momento in cui gli ospiti si spingono in avanti il Cantalice raddoppia: Pezzotti al 38' cerca con un lancio lungo Tiengo che prolunga per Suwareh, il giovane classe ’99 solo davanti ad Anselmi non sbaglia.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Partita strana e difficile da inquadrare. Passati in vantaggio ci siamo rilassati, poi fortunatamente è arrivato il secondo gol. Non è stata una delle più belle prestazioni, nonostante ciò i tre punti sono arrivati e questo è importante».

Massimo Petrini, vice allenatore Salto Cicolano

«Abbiamo fatto la nostra partita considerando che avevamo molti assenti. Abbiamo schierato molti under e a parte il risultato ovviamente giusto, siamo stati bravi nel gestire la partita. Non sono queste le partite per prendere i tre punti. Aspettiamo domenica perché in casa arriverà il Settebagni».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti, Rossi, Agnesi, De Gennaro, Santarelli (18’ st Alessandrini), Panitti, Piras (8’ st Suwareh), Agostini (8’ st Fosso), Monaco (30’ st Tiengo), Beccarini (40’ st Gregori), Accardo. A disp. Martini, Salvi, Dionisi, Cianetti.

Salto Cicolano: Anselmi, Maceroni, Franchi, D’Alessio, Tavani, Tempesta, Bertoldi, De Maio (32’ st Mita), Di Girolamo, Passacantando, Romani (37’ st Uccello). A disp. Vergari.

Arbitro: Casini di Roma 1 (Anselmo di Roma 2 e Della Bella di Roma 2)

Reti: 13’ pt Accardo, 38’ st Suwareh.

Note: ammoniti Alessandrini, D’Alessio

© RIPRODUZIONE RISERVATA