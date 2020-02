LA GARA

IL COMMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (32 punti) non va oltre lo 0-0 in casa dello Zena Montecelio (32). Perfetto equilibrio tra le due compagini tra campo e classifica.Il Passo Corese parte bene e si prende il pallino del gioco per i primi 15’ invadendo la metà campo dei padroni di casa ma senza creare nulla di preoccupante alla difesa avversaria. Poi sale lo Zena ma nulle le occasioni per passare in vantaggio e primo tempo che si conclude senza particolari pericoli. Nella ripresa il Passo Corese parte molto forte e colpisce due traverse: la prima arriva da un colpo di testa di Ubertini, la seconda di Italiano su punizione. Grande occasione di quest’ultimo che a tu per tu con il portiere fallisce un gol come raramente capita al bomber coresino. Negli ultimi minuti esce fuori lo Zena ma senza occasioni degne di nota.Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Abbiamo iniziato molto bene poi ci siamo adagiati al ritmo partita e siamo scesi. Nel secondo tempo siamo entrati benissimo creando tante occasioni ma siamo stati anche sfortunati nelle due traverse. Anche nei minuti finali del secondo tempo abbiamo abbassato il baricentro e non abbiamo avuto quella spinta per trovare il gol. Pareggio che ci può stare contro una nostra diretta concorrente. Continuiamo così perché manca ancora molto per la salvezza».