LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - Il Cantalice (23 punti) alza la testa e in casa dello Zena Montecelio (28) termina 0-1. Biancorossi rimaneggiati si affidano ad Accardo per i tre punti poi controllano il match.Parte con il piede giusto la formazione di mister Patacchiola: nei primi minuti del match Accardo all’interno dell’area piccola, su assist di Camilli, porta i suoi in vantaggio. Match che poi resta in equilibrio senza particolari pericoli per la difesa biancorossa. Da segnale anche una traversa di Camilli: il classe ’97, su cross di Tiengo, colpisce il legno in un rigore in movimento. Lo Zena tiene poi il pallino del gioco con una pressione sterile ma senza particolari tiri verso la porta difesa da Pezzotti.Nella ripresa parte meglio lo Zena che cerca di recuperare la gara con buone conclusioni nei primi 10’: Pezzotti su queste si fa trovare pronto e reattivo salvando il risultato. Il Cantalice risponde con diverse azioni di contropiede. Nel finale ancora Pezzotti para un buon tiro da parte dei romani.Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Sapevamo che venire sul loro campo non sarebbe stato facile. Le nostre assenze potevano compromettere il risultato. Questa è una vittoria del gruppo, tutti sono capaci di soffrire. L’unico neo è che potevamo arrotondare il risultato. Comunque complimenti a tutti, molti ragazzi hanno giocato anche fuori ruolo».