Bf Sport-Vis Subiaco

(Ore 11, arbitro Casini di Roma 1)

Zena Montecelio-Cantalice

(Ore 11, arbitro Battaglia di Albano Laziale)

Vicovaro-Passo Corese

(Ore 11, arbitro D'Urso di Roma 1)

Amatrice-Certosa

(Ore 14:30, arbitro Prencipe di Tivoli)

ALTRE GARE, XVII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 5 gennaio, torna in campo la Promozione. Il termine della sosta apre le porte all’ultima giornata di andata. Tra le reatine Bf Sport e Amatrice in casa, in trasferta Cantalice e Passo Corese.Gialloneri in casa per tornare al successo ma la Vis Subiaco è la quarta forza del girone. Tra le fila reatine arriva come tecnico in seconda Massimo Antonini. Le dichiarazioni di mister Andrea Rogai: «Domani andremo in campo con le assenze di Grifoni, Casciani e Di Loreto. La squadra sta rispondendo bene durante gli allenamenti. Conosciamo il Subiaco, sappiamo che è una squadra ostica con un buon rendimento fuori casa. Speriamo di aprire l’anno con un risultato positivo».Il Cantalice va sul campo dello Zena Montecelio, una delle migliori formazioni del torneo. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Sarà una gara durissima, lo Zena è una squadra molto forte e noi l’affronteremo con diverse assenze importanti tra cui Panitti, Beccarini e Alessandrini. Ciò non vuol dire che non ci giocheremo la partita ma cercheremo di fare risultato. Proveremo a dare continuità alla prestazioni svolte nell’ultimo periodo».I coresini tornano in campo in casa del Vicovaro, squadra ostica e difficile da affrontare. In forse qualche under. Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Domani andiamo a Vicovaro, squadra che sin dall’estate ha puntato al vertice della classifica dichiarandolo apertamente. A dicembre si sono rafforzati ulteriormente. Noi andremo per fare una buona partita, ci siamo allenati bene durante questa sosta. L’ultima vittoria ha riportato entusiasmo. Sappiamo che non sarà facile ma andremo lì con la spirito per fare una grande partita».Amatrice pronta ad un altro scontro salvezza, tra le mura del Tilesi arriva il Certosa. Squalificati Cenfi e D’Amelia. L’Allenatore Romeo Bucci: «Ho grandi aspettative riguardo questa partita e la prossima con Amatrice. Ci siamo allenati molto bene durate la sosta. C’è grande disponibilità e sacrificio da parte di tutti e mi aspetto i risultati. Ci siamo allenati a temperature molto basse e questi sacrifici devono portare a una grande prestazione».Futbol Montesacro-Sporting MontesacroLa Rustica-NomentumRiano-GuidoniaS.Angelo Romano-Fiano RomanoSettebagni-Novauto Pro RomaLa Rustica 35S.Angelo Romano 34Vicovaro 29Zena Montecelio, Vis Subiaco e Nomentum 28Fiano Romano 27Riano 24Bf Sport 23Novauto Pro Roma 21Cantalice e Passo Corese 20Settebagni 19Futbol Montesacro 18Guidonia 17Amatrice 12Sporting Montesacro 10Certosa 9