CANTALICE-PALESTRINA

PASSO CORESE-TIVOLI

VIS SUBIACO-MAGLIANESE

ATLETICO ZAGAROLO-SPES POGGIO FIDONI

LE ALTRE GARE, XVII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 6 gennaio, si tornano ad assaporare le domeniche di Promozione. La sosta ha lasciato fuori il Salto Cicolano, che ha ufficializzato il suo ritiro dalla competizione, mentre in casa Spes Poggio Fidoni torna in panchina una vecchia conoscenza, il tecnico Roberto Pompili che debutta a Zagarolo. Cantalice e Passo Corese riprendono le redini del campionato davanti ai propri tifosi mentre la Maglianese è ospite della Vis Subiaco.Alle 14.30 l Ramacogi è big match. I biancorossi del Cantalice sono obbligati a vincere per non lasciare il primo posto ma il Palestrina, distante solo tre lunghezze, non è avversario semplice. Le parole del tecnico Simone Patacchiola: «Le assenze sono troppe ma faremo di tutto per vincere la gara».Alle 11 i giovani coresini al De Tommaso ospitano la temuta Tivoli. Tre punti per restare in scia alle grandi del girone. «Sicuramente non è la partita più facile per riprendere dopo la sosta - afferma il tecnico bianconero Fabrizio Benigni - affrontiamo una squadra in salute, uscita molto rafforzata dal mercato di dicembre e che punta apertamente a fare il salto di categoria. È allenata inoltre da un ottimo mister e non sarà facile. Noi in casa abbiamo fatto ottime prestazioni e anche domenica venderemo cara la pelle».Alle 14.30 la Maglianese affetta dal mal di pareggio vuole tornare alla vittoria. I giallorossi sono ospiti della Vis Subiaco, formazione che segue i sabini a punti. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Cercheremo di dare il massimo e di recuperare qualcuno visto che in questo periodo ci siamo allenati con un gruppo un po’ ristretto causa infortuni e tante assenze». In attesa della rosa al completo la formazione sabina colpisce sul mercato: arriva il centrocampista classe ’94 Federico Ojeda Perez.Alle 11 la Spes Poggio Fidoni, ormai il fanalino di coda del girone B dopo il ritiro del Salto Cicolano, prova il tutto per tutto. Esonerato mister Donati ecco il ritorno in panchina del tecnico Roberto Pompili. Le sue prime dichiarazioni riguardo al suo ritorno e sulla gara contro l’Atletico Zagarolo: «La prima impressione è stata molto positiva, sono stato accolto bene. Per ciò che riguarda il campionato, tutti sappiamo che la classifica è disastrosa e neanche l’immediato calendario ci aiuta ma da domenica per noi la classifica non esiste. Esiste solo l’avversario di turno e ci batteremo alla pari strenuamente. Alla fine di vedrà…».FIANO ROMANO-FOOTBALL RIANOGUIDONIA-ACCADEMIA CALCIO ROMASETTEBAGNI-S.ANGELO ROMANOVICOVARO-GIARDINETTICantalice e Giardinetti 31Palestrina e Fiano Romano 28Tivoli 27Vicovaro 26Football Riano 23Passo Corese 22Pol.S.Angelo Romano 21Maglianese e Atletico Zagarolo 20Vis Subiaco 17Accademia Calcio Roma 14Guidonia 13Licenza 12Settebagni Calcio Salario 10Spes Poggio Fidoni 7