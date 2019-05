Palestrina-Cantalice

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Iudicone di Formia)

Tivoli-Passo Corese

(Ore 11, andata 4-1, arbitro Pozzi di Roma 1)

Maglianese-Vis Subiaco

(Ore 11, andata 0-1, arbitro Messi di Albano Laziale)

Spes Poggio Fidoni-Atletico Zagarolo

(Ore 11, andata 0-3, arbitro Menna di Roma 1)

ALTRE GARE, XVII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani, domenica 12 maggio, si alza il sipario sull’ultima giornata di Promozione, la XVII di ritorno. Il cammino delle reatine in questa stagione termina con gare ricche di emozioni: Cantalice e Passo Corese in trasferta con le prime due delle classe, Maglianese e Spes Poggio Fidoni nella loro ultima davanti al proprio pubblico.Il Cantalice prova a dare battaglia anche nell’ultima gara della stagione. I biancorossi sono ospiti del Palestrina, formazione seconda del girone a tre punti dalla capolista Tivoli. Mister Simone Patacchiola: «Mi aspetto di onorare il campionato fino all’ultimo utilizzando molti dei nostri giovani. Le motivazioni tra le due formazioni sono diverse ma cercheremo comunque di ben figurare».La neopromossa Passo Corese dopo aver agguantato la salvezza a tre giornate del termine ora pensa a fare il colpo in casa della capolista. Imprese difficile ma non impossibile per i giovani di mister Fabrizio Benigni che commenta così il match: «Domani saremo ospiti della prima delle classe con il campionato ancora aperto. Avremo molti occhi puntati addosso. Sono partite che non capita spesso di giocare, quindi noi ci teniamo a fare bene».Tra le mura amiche la Maglianese aspetta l’arrivo della Vis Subiaco. I sabini vogliono la vittoria davanti al proprio pubblico. Le parole dell’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Domani sarebbe bello chiudere il cerchio di questi miei cinque anni con una vittoria. Sicuramente sarà la mia ultima partita con la Maglianese, come credo lo sarà per molti altri giocatori».Al Chiani, la Spes Poggio Fidoni ospita l’Atletico Zagarolo. Gialloverdi ormai retrocessi in prima, sperano di terminare con una vittoria questa maledetta stagione. Il ds Massimo Lattanzi: «Ormai non ci sono particolari aspettative se non quella di chiudere il campionato con i tre punti davanti al nostro pubblico».Accademia Calcio Roma-GuidoniaFootball Riano-Fiano RomanoGiardinetti-VicovaroS.Angelo Romano-SettebagniRiposa LicenzaTivoli 68Palestrina 65Fiano Romano 64Vicovaro 54Giardinetti e Cantalice 53Football Riano 50Pol.S.Angelo Romano 44Vis Subiaco 41Settebagni Calcio Salario 39Passo Corese 38Atletico Zagarolo 37Maglianese 35Guidonia 31Accademia Calcio Roma 27Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16