Passo Corese-Bf Sport

(Ore 11, arbitro Igliozzi di Roma 2)

Cantalice-S.Angelo Romano

(Ore 14:30, arbitro Grieco di Ascoli Piceno)

Guidonia-Amatrice

(Ore 11, arbitro Conte di Albano Laziale)

ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 22 dicembre, si alza il sipario sulla 16esima giornata di Promozione. Ultima prima della sosta per le festività di fine anno, ma anche la penultima gara di andata (ultima di andata il 5 gennaio 2020). Tra le reatine sfide ricche di emozioni: a Capena è derby tra Passo Corese e Bf Sport, Cantalice ospita la capolista del girone, Amatrice scontro diretto col Guidonia.Al Leprignano di Capena è clima derby: i bianconeri del Passo Corese ospitano per la prima volta in Promozione i gialloneri della Bf Sport. Le due formazioni si sono già sfidate nel campionato di Prima categoria quando la Bf Sport giocava sotto il nome di Scandriglia. In quella stagione i coresini vinsero il campionato. Oggi è tutto diverso. Il Passo Corese, esperto della categoria, fatica a ingranare la marcia giusta, mentre i reatini, neopromossi, tra alti e bassi occupano l’ottava posizione del girone.Tra le fila bianconere out solo Varsalona mentre Saifou Diallo torna al Borgo Quinzio. Le parole del tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Questa settimana la squadra si è allenata bene e spero abbia capito che in un campionato come questo si possono vincere e perdere tutte le partite ma se non c’è il giusto atteggiamento o il giusto approccio alla partita si rischia di fare una figura non bella come quella di domenica scorsa. Credo ci sia la voglia adatta per tornare a fare le prestazioni sin da domani».In casa Bf Sport, l’ultimo acquisto ha il nome di Saverio D'Olimpio, portiere classe 2001 ex Poggio Nativo. Le dichiarazioni del giallonero Andrea Rogai: «Sarà una partita importantissima contro un ostico avversario. Dopo la sconfitta di domenica vogliamo portare a casa i tre punti e sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta».Al Ramacogi è alta la concentrazione dei biancorossi. I ragazzi di mister Patacchiola ospitano la capolista del girone, il S.Angelo Romano. Le due compagini si sono già sfidate nei 16esimi di Coppa: il Cantalice dopo lo 0-0 dell’andata, al Ramacogi, ha travolto 3-1 i romani.Mister Simone Patacchiola: «Sarà una gara in cui dovremo dare il mille per mille, sono i primi della classe e hanno acquistato diversi giocatori importanti. Per noi sarà un esame difficile e faremo di tutto per superarlo».Amatrice va in trasferta sull’ostico campo del Guidonia. Gara importante se non decisiva per la bassa classifica. Tre punti per i rossoblù avvicinerebbero il Guidonia ma nulla è dato per scontato. Tra le fila reatine assenti Pica e Pantarotto, tutti presenti i nuovi acquisti.Mister Romeo Bucci: «Andremo in trasferta a fare la nostra partita. Il fattore campo inciderà molto, per di più in una gara tra due squadre di bassa classifica che bisogna prendere con le pinze. Importante è non rimanere troppo staccati dalle quadre che ci sono sopra e faremo di tutto per fare risultato. I ragazzi stanno bene, si sono allenati bene. Ci stiamo rimettendo in carreggiata, speriamo che il nuovo anno porti migliori risultati».Certosa-VicovaroFiano Romano-SettebagniNomentum-RianoNovauto Pro Roma-Futbol MontesacroSporting Montesacro-La RusticaVis Subiaco-Zena MontecelioS.Angelo Romano 33La Rustica 32Vis Subiaco, Nomentum, Zena Montecelio 27Vicovaro 26Fiano Romano 24Bf Sport e Riano 23Cantalice e Settebagni 19Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 18Passo Corese 17Guidonia 16Amatrice 11Sporting Montesacro 10Certosa 9