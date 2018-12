MAGLIANESE-PASSO CORESE

(Ore 11, arbitro Dell’aversana di Latina)

S.ANGELO ROMANO-CANTALICE

(Ore 11, arbitro Morano di Roma 2)

SPES POGGIO FIDONI-GUIDONIA

(Ore 14:30, arbitro Giovinazzi di Roma 1)

ACCADEMIA CALCO ROMA-SALTO CICOLANO

(Ore 11, arbitro Antonellis di Ciampino)

LE ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 23 dicembre, tutto pronto per la XVI giornata di Promozione, ultima giornata prima della sosta natalizia poi le cinque reatine faranno i conti sul cammino svolto in questi mesi e su quello ancora da svolgere nel 2019. Quattro le gare: derby in casa della Maglianese che vede ospitare il Passo corese. Cantalice e Salto Cicolano, due opposte nel girone, giocheranno fuori dalle mura amiche, mentre al Chiani la Spes Poggio Fidoni vuole altri tre punti.Due punti separano le due formazioni che al comunale di Magliano si daranno filo da torcere nel derby sabino. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà, commenta così il big match: «Vogliamo passare buone feste. Sappiamo di affrontare un degno avversario ma noi stiamo giocando bene ed è ora di raccogliere punti». Dal fronte apposto le parole di mister Fabrizio Benigni: «Ci aspetta una squadra molto dura, ha una delle migliori difese del girone. Mi aspetto una partita tirata su un campo difficile».Ostica la gara del Cantalice ospite del S.Angelo Romano. I biancorossi vogliono tenersi stretta la vetta con l'obiettivo poi allungare sulle inseguitrici. «Sarà una gara molto difficile contro una squadra che ha subito solo due reti in casa - afferma il tecnico Simone Patacchiola - Giocheremo la gara consapevoli della nostra forza anche se con quale assenza di troppo come De Gennaro, Agnesi, Beccarini, Santarelli».La netta vittoria sul campo del Salto Cicolano ha portato nuovamente morale tra i giovani di mister Marco Donati. Altro scontro salvezza per la Spes Poggio Fidoni, al Chiani i gialloverdi ospitano il Guidonia. Le dichiarazioni del ds Massimo Lattanzi: «Dobbiamo dimostrare di aver cambiato marcia. I ragazzi si sono allenati bene grazie allo staff e al mister, avremo tutti a disposizione».Ormai in coda al girone B gli equicoli si pongono solo pochi obiettivi. Crescita dei giovani e un calcio diverso. Il Salto Cicolano arriva in casa dell’Accademia Calcio Roma. «Dai ragazzi voglio solo rispetto per la maglia e per le persone che sono dietro alla società - afferma il vice presidente Gaetano Calisse - Oggi in pochi fanno sacrifici per il calcio e questo si vede soprattutto in una piccola realtà come la nostra».FOOTBALL RIANO-VICOVAROGIARDINETTI F.C.-SETTEBAGNI C.S.LICENZA-FIANO ROMANOPALESTRINA 1919 -VIS SUBIACOTIVOLI CALCIO-ATLET. ZAGAROLOCantalice 33Palestrina 30Giardinetti 29Fiano Romano 28Tivoli 27Football Riano e Vicovaro 26Passo Corese 24Pol.S.Angelo Romano e Atletico Zagarolo 23Maglianese 22Vis Subiaco 17Guidonia 15Accademia Calcio Roma 14Licenza 12Settebagni Calcio Salario 10Spes Poggio Fidoni 9Salto Cicolano 5