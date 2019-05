Passo Corese-Maglianese

(Ore 11, andata 0-0, arbitro D'anelli di Ciampino)

Cantalice-S.Angelo Romano

(Ore 16:30, andata 1-1, arbitro Pica di Roma 1)

Guidonia-Spes Poggio Fidoni

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Atturo di Roma 2)

ALTRE GARE, XVI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 5 maggio, si gioca la XVI giornata di ritorno in Promozione. Penultima gara della stagione per le quattro squadre reatine: Passo Corese e Cantalice ultima partita davanti al proprio pubblico, Spes e Maglianese in trasferta, quest’ultima in casa coresina per chiudere il discorso salvezza.Al Di Tommaso è derby tra Passo Corese e Maglianese. I coresini hanno raggiunta la salvezza nella precedente giornata, i sabini cercano un punto fondamentale per la salvezza aritmetica. Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Siamo contenti per l’obbiettivo raggiunto ma vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico. È un derby e le motivazioni ci sono». L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Non dobbiamo fare calcoli, stiamo tranquilli e giochiamo al massimo delle nostre possibilità».Al Ramacogi, il Cantalice ospita il S.Angelo Romano. Ultima gara in casa per i biancorossi che vogliono vincere sfruttando anche la spinta del proprio pubblico. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Sarà la nostra ultima partita tra le mura amiche e ci terremo a ben figurare utilizzando anche molti giovani. Vogliamo la vittoria nonostante le molte assenze».La Spes Poggio Fidoni va in trasferta sul campo del Guidonia. I gialloverdi ormai retrocessi, vogliono tenere alti i colori della maglia. Il ds Massimo Lattanzi: «Andiamo a disputare la nostra ultima trasferta con molti assenti tra cui Massimi e Pengili. Pensiamo a non farci superare dal Licenza per arrivare terzultimi poi si vedrà».Altetico Zagarolo-TivoliFiano Romano-LicenzaSettebagni-GiardinettiVicovaro-Football RianoVis Subiaco-PalestrinaRiposa Accademia Calcio RomaTivoli 67Palestrina 62Fiano Romano 61Vicovaro 54Giardinetti 52Cantalice 50Football Riano 47Pol.S.Angelo Romano 44Vis Subiaco 41Settebagni Calcio Salario 38Passo Corese 37Atletico Zagarolo 36Maglianese 34Guidonia 28Accademia Calcio Roma 27Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16