SALTO CICOLANO-SPES POGGIO FIDONI

(Ore 14:30, arbitro Prencipe di Tivoli)

CANTALICE-GIARDINETTI

(Ore 14:30, arbitro Cerbasi di Arezzo)

ATLETICO ZAGAROLO-PASSO CORESE

(Ore 11, arbitro Mattacola di Frosinone)

MAGLIANESE-PALESTRINA

(Ore 11, arbitro Aronne di Roma 1)

ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Occhi puntati sulla XV giornata di Promozione. Sotto la lente di ingrandimento le cinque reatine impegnate in quattro sfide a dir poco importanti, tra le quali spicca il derby Salto Cicolano-Spes Poggio Fidoni. Giocheranno davanti ai propri tifosi Cantalice, Maglianese e Salto Cicolano mentre Passo Corese e Spes Poggio Fidoni chiamate a fare punti fuori dalle mura amiche.Al Comunale di Corvaro punti pesanti nel derby salvezza che vede gli equicoli del Salto ospitare i gialloverdi della Spes. Entrambe le formazioni, fanalini di coda nel girone B di Promozione vedono la gara come ultima spiaggia. Il ds Massimo Lattanzi degli ospiti lo sa bene: «Sarà una sfida decisiva per entrambe le formazioni. Noi ci presentiamo senza gli squalificati Brucchietti e Colantoni ma rientra Gerbino. Speriamo nei tre punti altrimenti possiamo abbandonare qualsiasi speranza».Al Ramacogi i biancorossi del Cantalice ricevono il Giardinetti, formazione di alta classifica. Concentrazione e umiltà, due componenti fondamentali per mister Simone Patacchiola: «Mi aspetto una gara molto difficile, cercheremo di portare a casa i tre punti ma sappiamo non sarà facile. Ci piace stare in alto e faremo il possibile per rimanerci». Sul fronte mercato è arrivato il ’99 Matteo Mostarda.I giovani del Passo Corese sono ospiti dell’Atletico Zagarolo, sulla scia dei buoni risultati delle ultime gare i coresini puntano in alto. Fuori per squalifica, mister Fabrizio Benigni commenta così la gara: «Domani affrontiamo una squadra in buona salute e che a detta di molti non merita una posizione così bassa in classifica, inoltre non perde da sei giornate. Noi arriviamo con l’entusiasmo della precedente domenica e per prenderci i tre punti dobbiamo replicare quella prestazione». Bianconeri attivi sul mercato: l’ultimo colpo è Gianmarco Fiorentini dal Football Riano.A Magliano ostico il match della Maglianese che vede arrivare il Palestrina. Non una gara come tutte le altre per i giallorossi che in crisi di risultati provano il colpo da tre punti. «Ci aspetta una partita molto dura contro una delle favorite alla vittoria finale - afferma il tecnico Massimo Lucà - queste partite devono prepararsi da sole senza che io dica nulla…veniamo da due buone prestazione ma abbiamo bisogno di punti».FIANO ROMANO-ACCADEMIA CALCIO ROMAGUIDONIA-TIVOLISETTEBAGNI-FOOTBALL RIANOVICOVARO-LICENZAVIS SUBIACO-S.ANGELO ROMANOCantalice 32Palestrina 29Giardinetti 28Football Riano 26Fiano Romano 25Tivoli e Passo Corese 24Vicovaro 23Pol.S.Angelo Romano 22Maglianese 21Atletico Zagarolo 20Vis Subiaco 16Guidonia 15Accademia Calcio Roma 14Licenza 12Settebagni Calcio Salario 7Spes Poggio Fidoni 6Salto Cicolano 5