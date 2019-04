Giardinetti-Cantalice

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Sapone di Aprilia)

Passo Corese-Atletico Zagarolo

(Ore 11, andata 0-1, arbitro D'Urso di Roma 1)

Palestrina-Maglianese

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Mammucari di Albano Laziale)

ALTRE GARE, XV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 27 aprile, torna il campionato di Promozione. Nella terzultima giornata della stagione, due le gare fuori dalle mura amiche, solo il Passo Corese davanti al proprio pubblico. La Spes Poggio Fidoni, ormai retrocessa, riposa per il ritiro del Salto Cicolano.Il Cantalice va in trasferta sul campo del giardinetti. Pochi gli obiettivi per entrambe le squadre che sperano solo di arrivare più in alto possibile (quarto posto) dato che i playoff sono ormai irraggiungibili. Il tecnico Simone Patacchiola: «Giocheremo per vincere, vogliamo chiudere al meglio il campionato utilizzando anche molti giovani».Al Di Tommaso, i coresini del Passo Corese affrontano l’Atletico Zagarolo. Un punto per la salvezza aritmetica dei bianconeri, due per la matematica dei romani. Mister Fabrizio Benigni: «Abbiamo affrontato la sosta all’insegna dello scarico sia mentale che fisico. Mi aspetto tanto da chiunque scenderà in campo, vogliamo festeggiare davanti al nostro pubblico».Ostica la gara della Maglianese che è ospite del Palestrina. Serve una vittoria per mettere un punto sul discorso salvezza ma sarà difficile con la seconda della classe. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Non vedo il giusto atteggiamento da parte dei ragazzi, speriamo finisca nel modo giusto questo campionato. Avremo qualche assente tra cui Scoccione e Di Gennaro squalificati».Accademia Calcio Roma-Fiano RomanoFootball Riano-SettebagniLicenza-VicovaroS.Angelo Romano-Vis SubiacoTivoli-GuidoniaRiposa Spes Poggio FidoniTivoli 64Palestrina 59Fiano Romano 58Vicovaro 51Cantalice 50Giardinetti 49Football Riano 47Pol.S.Angelo Romano e Vis Subiaco 41Passo Corese 36Atletico Zagarolo e Settebagni Calcio Salario 35Maglianese 34Guidonia 28Accademia Calcio Roma 27Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16