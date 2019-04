Cantalice-Football Riano

(Ore 16, andata 2-1, arbitro D’Urso di Roma 1)

Palestrina-Passo Corese

(Ore 16, andata 1-2, arbitro Symonets di Tivoli)

Maglianese-S. Angelo Romano

(Ore 16, andata 0-0, arbitro Trebbi di Roma 1)

Fiano Romano-Spes Poggio Fidoni

(Ore 16, andata 4-2, arbitro Spampinato di Ciampino)

ALTRE GARE, XIV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, mercoledì 10 aprile, in campo le quattro formazioni reatine per la XIV giornata di ritorno in Promozione. Il turno infrasettimanale, prima della sosta pasquale, vede le sfide in casa di Cantalice e Maglianese, sui campi romani Passo Corese e Spes Poggio Fidoni.Al Ramacogi, i biancorossi di mister Patacchiola aspettano il Football Riano. Le due formazioni con gli stessi punti in classifica cercano la vittoria per concludere al meglio questo finale di stagione. Il tecnico Simone Patacchiola: «Proveremo a fare risultato pieno, ci teniamo a far bene utilizzando certamente molti giovani».Ostica la gara del Passo Corese che va in trasferta sul campo del Palestrina, la seconda miglior squadra del girone. I coresini vogliono da parte loro conquistare al più presto la salvezza matematica. Mister Fabrizio Benigni: «Partita difficilissima contro un Palestrina che è in un buon momento ed ha conquistato anche il secondo posto. Noi siamo rimaneggiati causa infortuni e qualche squalifica, durante la pausa cercheremo di recuperare qualche giocatore. Proveremo a fare la nostra partita cercando quei punti che ci servono per l’obiettivo».Al comunale di Magliano, i sabini affrontano il S. Angelo Romano. Gara fondamentale e perno di una intera stagione. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Domani sarà la partita più importante dell’anno, per noi è come se questa fosse la nostra ultima gara. La vittoria sancirebbe la salvezza al 99%. Vogliamo affrontare le ultime partite con la giusta spensieratezza. Importate il recupero di Fabio Giuliani dopo un lieve infortunio».La Spes va in casa sul campo del temuto Fiano Romano. Match da fuori o dentro, la sconfitta decreterebbe la retrocessione matematica. Le parole del ds Massimo Lattanzi: «Il morale è sotto i piedi. Abbiamo cercato di stimolare i ragazzi per farceli credere fino alla fine, soprattutto i giovani che sono stati encomiabili per impegno e abnegazione. Domani saranno assenti Gerbino, Cingolani e Dionisi, oltre a probabili altri assenti per motivi di lavoro. Il colpaccio a Fiano mi sembra un utopia ma ci proveremo anche lì».Guidonia-Atletico ZagaroloSettebagni-LicenzaVicovaro-Accademia Calcio RomaVis Subiaco-GiardinettiRiposa TivoliTivoli 64Palestrina 56Fiano Romano 55Vicovaro 50Giardinetti 49Football Riano e Cantalice 47Pol.S.Angelo Romano 40Vis Subiaco 38Passo Corese 36Atletico Zagarolo 35Maglianese 33Settebagni Calcio Salario 32Accademia Calcio Roma 26Guidonia 25Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16