FOOTBALL RIANO-CANTALICE

(Ore 11, arbitro Allegretta di Molfetta)



Mercato

PASSO CORESE-PALESTRINA

(Ore 11, arbitro Gagliardini di Macerata)

Mercato

S.ANGELO ROMANO-MAGLIANESE

(Ore 11, arbitro Vallocchia di Rieti)

Mercato

SPES POGGIO FIDONI-FIANO ROMANO

(Ore 14:30, arbitro Giovarruscio di Roma 2)

Mercato

TIVOLI-SALTO CICOLANO

(Ore 11, arbitro Capponi di Latina)

Mercato

LE ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, domenica 9 dicembre, al via la XIV giornata di Promozione. Per le cinque reatine non proprio la più facile ma tutte daranno il massimo per portare a casa i tre punti. Tre formazioni giocheranno fuori dalle mura amiche mentre due davanti al proprio pubblico.Il Cantalice è ospite del football Riano, formazione in ottima forma. I biancorossi da parte loro devono confermarsi ai vertici del girone accanto ad un Palestrina con il fiato sul collo. Il tecnico Simone Patacchiola commenta così la gara: «Partita fondamentale, purtroppo dovremmo fare a meno di Monaco, Beccarini e forse Santarelli ma giocheremo con il massimo impegno e umiltà».: partenze Alessandrini, Di Lorenzo e D'Aquilio, arrivi nessuno ma la società si sta muovendo per qualche innesto.Non la migliore gara da affrontare dopo la sconfitta nella precedente domenica ma un buon match per tirare fuori personalità e carattere. I coresini affrontano in casa la corazzata Palestrina prima in classifica e potrano contare sull'apporto dei propri tifosi visto che si gioca a porte aperte. «Domenica ci aspetta una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria. Sicuramente non siamo i favoriti ma potremmo giocarcela alla pari. Dobbiamo dare tutto noi stessi per far sì che ciò accada», afferma il tecnico Fabrizio Benigni.: arrivi Italiano, Scancella, Pomposelli e Quintino; partenze Mirt, Di Girolamo, Scandaliato, D’Alfonsi e Valletta.I giallorossi della Maglianese pronti all’ostico match con il S.Angelo Romano. Serve una vittoria dopo tre risultati che non soddisfano tecnico e squadra. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà torna in campo dopo un turno di squalifica: «Affronteremo un'ottima squadra, forse tra le più esperte del girone e solo giocando con lo stesso spirito di domenica potremmo portare a casa un risultato positivo, ci servono punti!».: arrivi Marcheggiani e Di Gennaro, partenze PopaLa Spes cerca i tre punti e prova a fare il colpo grosso con il Fiano Romano. Al Chiani tutti presenti a parte Cingolani per infortunio che lo terrà fuori per due settimane. Il ds Massimo Lattanzi: «Le stiamo provando tutte, i nuovi innesti e il cambio di orario delle partite casalinghe alle 14:30. Il Fiano come noi si è rinforzato prendendo Pangrazi e altri acquisti di spessore ma noi vogliamo i tre punti e dobbiamo dare tutto».: arrivi Di Lorenzo e D.Proni, partenze CrestaGli equicoli del Salto non vogliono mollare. La Tivoli non è la formazione più giusta da affrontare in questo periodo e il vice presidente Gaetano Calisse lo sa bene: «Giocheremo su un campo difficile contro una tra le squadre più favorite per la vittoria finale. Serve impegno e sacrificio. Mancheranno alcuni giocatori per motivi lavorativi ma confidiamo nei nostri giovani».: arrivi nessuno ma la società sta cercando nuovi innesti, partenze TavaniACCADEMIA CALCIO ROMA-VICOVAROATLETICO ZAGAROLO-GUIDONIAGIARDINETTI-VIS SUBIACOLICENZA-SETTEBAGNIPalestrina e Cantalice 29Football Riano 26Giardinetti 25Fiano Romano 22Pol.S.Angelo Romano, Tivoli, e Passo Corese 21Maglianese Vicovaro 20Atletico Zagarolo 17Vis Subiaco 16Guidonia 15Accademia Calcio Roma 14Licenza 11Spes Poggio Fidoni e Settebagni Calcio Salario 6Salto Cicolano 5