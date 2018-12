CANTALICE-LICENZA

(Ore 14:30, arbitro Martucci di Ostia Lido)

GUIDONIA-PASSO CORESE

(Ore 14:30, arbitro Waldmann di Frosinone)

MAGLIANESE-GIARDINETTI

(Ore 14:30, arbitro Sgro di Albano Laziale)

VICOVARO-SPES POGGIO FIDONI

(Ore 11, arbitro Bellucci di Roma 1)

SALTO CIOLANO-ATLETICO ZAGAROLO

(Ore 14:30, arbitro Bartocci di Roma 2)

LE ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 2 dicembre, va in scena la tredicesima giornata del campionato di Promozione. Le cinque reatine vanno a caccia di punti contro squadre ostiche. Tre formazioni disputeranno la gara davanti ai proprio tifosi: Cantalice, Maglianese e Salto Cicolano. Difficili trasferte per Passo Corese e Spes Poggio Fidoni.Dopo la qualificazione agli ottavi di Coppa, il Cantalice deve riprendere le redini del campionato. Al Ramacogi arriva il Licenza, gara alla portata ma da non prendere sottogamba. «Speriamo di fare una bella gara e risultato pieno. Servono tre punti pesanti per la classifica», afferma il ds biancorosso Luciano Santacroce.I coresini cercano l’ennesima vittoria consecutiva in casa del Guidonia. Tutti presenti e morale al massimo per affrontare un’altra battaglia. Fabrizio Benigni dà la carica ai suoi: «Affronteremo una squadra molto giovane e che attraversa un ottimo periodo. Noi non dobbiamo abbassare la guardia e continuare sulla scia delle ultime prestazioni. Da quelle nascono i risultati».Big match in casa della Maglianese. I giallorossi ospitano la corazzata Giardinetti in un periodo non proprio ottimale. Nonostante gioco e intensità per i padroni di casa è mancata solo un po’ di fortuna. Mister Massimo Lucà: «Loro sono una delle squadre più in forma del campionato. Noi veniamo da due sconfitte. Oltre qualche acciacco non saremo presenti per squalifica io e Scoccione: chi ci sarà dovrà impegnarsi per fare punti».Nella tana del Vicovaro, la Spes deve mettere in campo personalità e carattere. Ci si aspetta tanto dai gialloverdi e il ds Massimo Lattanzi lo sa bene: «Conosciamo bene il Vicovaro, una squadra agguerrita e che punta in alto. Confidiamo nella stanchezza dopo la gara di Coppa col Cantalice. Noi siamo al completo e pronti a dare il massimo. Speriamo che un po’ di fortuna giri dalla nostra parte: abbiamo bisogno di punti».Gli equicoli cercano i tre punti davanti al proprio pubblico. A Corvaro arriva l’Atletico Zagarolo. Il vice presidente Gaetano Calisse: «Affrontiamo una buona squadra. Speriamo di recuperare i fratelli Anselmi e Simone Esposito, giocatori di livello assoluto per la categoria. Impegno e sacrifico sono essenziali. Confidiamo nel caloroso supporto della nostra tifoseria».FIANO ROMANO-TIVOLIPALESTRINA-S.ANGELO ROMANOSETTEBAGNI-ACCADEMIA CALCIO ROMAVIS SUBIACO-FOOTBALL RIANOPalestrina e Cantalice 26Giardinetti 24Football Riano 23Pol.S.Angelo Romano, Tivoli, e Passo Corese 21Maglianese e Fiano Romano 19Vicovaro 17Vis Subiaco 16Atletico Zagarolo e Accademia Calcio Roma 14Guidonia 12Licenza 11Spes Poggio Fidoni 6Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 3