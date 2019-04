Licenza-Cantalice

(Ore 11, andata 0-3, arbitro Giovarruscio di Roma 2)

Giardinetti-Maglianese

(Ore 11, andata 1-1, arbitro Morlacchetti di Albano Laziale)

Passo Corese-Guidonia

(Ore 11, andata 0-1, arbitro Giovinazzi di Roma 1)

Spes Poggio Fidoni-Vicovaro

(Ore 16, andata 1-2, arbitro Casini di Roma 1)

ALTRE GARE, XIII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Prosegue il cammino delle formazioni reatine in Promozione: domani in campo per la XIII giornata di ritorno. Tra le mura amiche Spes Poggio Fidoni e Passo Corese, fuori casa Cantalice e Maglianese.I biancorossi del Cantalice sul campo del Licenza, ultimo in classifica. Test di poca importanza per i reatini ormai fuori dall’obiettivo stagionale. Il tecnico Simone Patacchiola: «Onoreremo il campionato svolto cercando di conquistare più punti possibili».Gara di grande rilievo per i sabini del Maglianese che vogliono mettere un punto sulla salvezza matematica, il Giardinetti invece è ancora in corsa playoff. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Giocheremo contro una squadra valida che ha ottimi giocatori. Dobbiamo ripetere le ultime prestazioni, per giocarcela e ottenere punti importanti».I coresini di mister Benigni provano il colpo per portarsi ad un passo dalla meta: al Di Tommaso arriva il Guidonia in zona playout. Mister Fabrizio Benigni: «Sappiamo che potrebbe essere una gara fondamentale e in caso di vittoria potremmo mettere una grande ipoteca sul discorso salvezza».Al Chiani, la Spes ospita il temuto Vicovaro. In palio tre punti pesanti per non cancellare del tutto la speranza. Saranno fuori per squalifica Di Loreto e Gerbino. Le parole del ds Massimo Lattanzi: «C’è amarezza in società per come si sono evolute le ultime gare. Sono rimaste quattro partite, serve vincerne almeno tre, vedremo già da domani cosa succederà».Accademia Calcio Roma-SettebagniFootball Riano- Vis SubiacoS.Angelo Romano-PalestrinaTivoli-Fiano RomanoRiposa Atletico ZagaroloTivoli 63Fiano Romano 54Palestrina 53Vicovaro 47Giardinetti 46Football Riano e Cantalice 44Pol.S.Angelo Romano 40Vis Subiaco 38Atletico Zagarolo 35Passo Corese e Maglianese 33Settebagni Calcio Salario 32Guidonia 25Accademia Calcio Roma 23Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16