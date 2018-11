LE GARE DELLE REATINE

RIETI - Dopo una settimana di stop assoluto dell’attività calcistica regionale a causa dell'aggressione subita dall'arbitro Riccardo Bernardini, domani, domenica 25 novembre, si torna a giocare sui campi della Promozione. Dodicesima giornata difficile per le cinque reatine. Cantalice, Maglianese e Salto Cicolano chiamate a fare bene fuori dalle mura amiche. Spes Poggio Fidoni e Passo Corese vogliano i tre punti in casa, la prima avrà il sostegno del proprio pubblico mentre i coresini giocheranno a porte chiuse.Il Cantalice in vetta al girone B prova a confermarsi, deve vincere per sfruttare al meglio il big match tra Giardinetti e Palestrina. I ragazzi di mister Patacchiola hanno risposto tutti presente per la gara di domenica. «Partita contro una squadra che può metterci in difficolta sotto tutti i punti di vista - afferma mister Simone Patacchiola - Da parte nostra giocheremo con la giusta concentrazione cercando di non sottovalutare il nostro avversario. Vogliamo salire ancora più in alto».La Maglianese cerca un posto in zona playoff sul campo del Football Riano. Ostica la gara di Lucà e dei suoi ragazzi che dovranno mettere in campo grinta e spirito di sacrifico. «Ci siamo allenati bene e non dovrebbe essere difficile riprendere il ritmo. Domenica ci aspetta una gara molto difficile contro una formazione in ottima salute. Dobbiamo dare tutto», conclude poi il tecnico. Novità anche in rosa, il ritorno di Angelo Di Gennaro ma utilizzabile dal 2 dicembre mentre è in uscita il bomber dei giallorossi Gabriel Popa (6 gol).Dopo tre vittorie consecutive il Passo Corese deve tornare con i piedi a terra. Tra le mura amiche ma senza tifosi, i coresini ospitano il S.Angelo Romano, squadra in forma e che aspira ai vertici del campionato (terza in classifica insieme a Giardinetti). «Spesso si dice che la sosta faccia male ma noi l'abbiamo sfruttata per ricaricare le batterie. Siamo pronti per affrontare una serie di sfide molto dure», dice mister Fabrizio Benigni.Per i gialloverdi della Spes servono obbligatoriamente i tre punti. Il Settebagni ultimo in classifica nel girone B rappresenta l’ultima spiaggia per i ragazzi di mister Donati. Il ds Massimo Lattanzi lo sa bene e afferma: «Dopo la sosta è sempre difficile ripartire ma i ragazzi ed il mister hanno fatto un ottimo lavoro in settimana. La partita di domani è piena di significati e se non riusciremo a portare punti a casa rimarremo condizionati. Loro sono una buona squadra, noi daremo il meglio».Partita alla portata di un Salto Cicolano in crescita ma con un gran bisogno di punti per la salvezza. In casa del Guidonia i giovani equicoli pronti a dare il massimo. «Sarà una partita come tutte le altre. Affrontiamo una squadra tosta soprattutto in casa ma cercheremo di disputare una buona partita», sostiene il vice presidente Gaetano Calisse.ATLETICO ZAGAROLO-FIANO ROMANOGIARDINETTI –PALESTRINALICENZA-VIS SUBIACOTIVOLI-VICOVAROPalestrina e Cantalice 26Giardinetti e Pol.S.Angelo Romano 21Football Riano 20Maglianese 19Tivoli, Fiano Romano e Passo Corese 18Vicovaro 17Vis Subiaco e Atletico Zagarolo 13Accademia Calcio Roma e Licenza 11Guidonia 9Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 2