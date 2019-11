Bf Sport-Guidonia

(Ore 11, arbitro Battaglia di Albano Laziale)

Cantalice-Riano Calcio

(Ore 14:30, arbitro Mattioni di Viterbo)

Sporting Montesacro-Passo Corese

(Ore 11, arbitro Settimi di Viterbo)

Fiano Romano-Amatrice

(Ore 11, arbitro Spampinato di Ciampino)

ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 24 novembre, la quattro reatine in Promozione tornano in campo per la XII giornata. La Bf Sport al Gudini, il Cantalice torna al Ramacogi, in trasferta Passo Corese e Amatrice.La Bf Sport tra le mura del Gudini aspetta l’arrivo del Guidonia. Il match che sulla carta può sembrare alla portata dei gialloneri, nasconde insidie e facilità nel sottovalutare la partita. In dubbio solo Giacomo Grifoni. Le parole di mister Andrea Rogai: «Con il Guidonia sarà una partita difficile, queste sono le più complicate da approcciare sotto il punto di vista mentale. Dobbiamo vincere per continuare il trend positivo e per arrivare bene alla dura partita col S.Angelo Romano».Il Cantalice debutta al Ramacogi contro l’ostico Riano. È la prima gara stagionale in casa dei biancorossi che per le gare casalinghe si erano trasferiti al Gudini. Tutti arruolabili per mister Simone Patacchiola che afferma: «Finalmente giocheremo in casa e credo che sia una motivazione importante per tutti. Sappiamo che sarà una sfida dura e cercheremo comunque di conquistare i tre punti. Non ci saranno assenti e tutti coloro che andranno in campo dovranno farsi trovare pronti».Il Passo Corese va in trasferta sul campo dello Sporting Montesacro, fanalino di coda del girone B. Nulla è dato per scontato per mister Benigni che dovrà far fronte alle assenze di Diallo e del bomber bianconero Italiano, entrambi infortunati. In dubbio Proietti e Manna mentre per Paltemio Barbetti, squalificato per dieci giornate nella gara col Subiaco del 27 ottobre, è stato accolto il reclamo e gli è stata ridotta la squalifica a quattro gare (rientrerà domenica prossima in casa con il Nomentum). Le dichiarazioni di mister Fabrizio Benigni: «La partita di domani non deve essere presa sottogamba perché molti potrebbero darla per scontata. Noi veniamo da cinque risultati utili e loro sono ultimi in classifica. Non sarà facile ma dovremmo essere molto bravi a fare risultato».I rossoblù dell’Amatrice sono ospiti del Fiano Romano. Gara difficile per la neopromossa che deve tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Il tecnico Romeo Bucci: «A loro manca una pedina fondamentale come Pangallozzi ma anche noi abbiamo molte assenze come Ciogli, Scardaoni, Pica e Vitale. I ragazzi devono giocare ogni partita come una finale, per di più quando andiamo fuori casa. Massimo impegno e massima determinazione da parte di tutti».Nomentum-CertosaNovauro Pro Roma-VicovaroS.Angelo Romano-SettebagniVis Subiaco-La RusticaZena Montecelio-Futbol MontessacroS.Angelo Romano 26Zena Montecelio 23Vis Subiaco 22Riano e La Rustica 20Bf Sport, Nomentum e Vicovaro 19Fiano Romano 18Passo Corese 15Novauto Pro Roma 14Settebagni, Futbol Montesacro e Cantalice 13Guidonia 9Amatrice 7Certosa 6Sporting Montesacro 3