Cantalice-Accademia Calcio Roma

(Ore 16, andata 2-5, arbitro Ferruzzi di Albano Laziale)

Maglianese-Football Riano

(Ore 11, andata 1-3, arbitro Falcomata' di Roma 2)

S.Angelo Romano-Passo Corese

(Ore 11, andata 0-1, arbitro Velocci di Frosinone)

Settebagni-Spes Poggio Fidoni

(Ore 15, andata 3-3, arbitro Bosco di Ostia Lido)

ALTRE GARE, XII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 31 marzo, altra domenica di Promozione, in scena la dodicesima di ritorno. Per le reatine in palio punti importanti di fine stagione: in casa Cantalice e Maglianese, in trasferta Passo Corese e Spes Poggio Fidoni.Al Ramacogi, il Cantalice ha voglia di rivincita. L’Accademia Calcio Roma ha vinto la gara di andata e ha eliminato i biancorossi agli ottavi di Coppa Italia. Le parole del tecnico Simone Patacchiola: «Sarà una dura partita, loro si devono salvare, noi non siamo ancora matematicamente fuori dai playoff. Proveremo a vincerla».Al comunale di Magliano è ospite il Football Riano. Punti fondamentali per i sabini che vogliono vincere davanti ai propri tifosi. Mister Massimo Lucà: «Affrontiamo un’ottima squadra con buoni elementi. Giocheremo per vincere, significherebbe tanto per noi».I coresini del Passo Corese vanno in trasferta sul campo del S.Angelo Romano. I bianconeri tornano in campo dopo un turno di stop. Il tecnico Fabrizio Benigni: «Termina il mese di marzo, un mese molto duro perché oltre a effettuare la sosta abbiamo affrontato tre trasferte su quattro. Domani speriamo di portare a casa punti anche se loro sono un’ottima squadra».La Spes tra le mura del Settebagni. Sfida salvezza, i gialloverdi cercano punti in chiave playout. Il ds Massimo Lattanzi: «Per noi mancano cinque finali, chi scenderà in campo dovrà dare tutto. L’obiettivo è accorciare il gap dal Settebagni. Una salvezza in questa stagione varrebbe come la vittoria del campionato».Fiano Romano-Atletico ZagaroloPalestrina-GiardinettiVicovaro-TivoliVis Subiaco-LicenzaRiposa GuidoniaTivoli 60Fiano Romano 51Palestrina 50Vicovaro 47Giardinetti 46Football Riano e Cantalice 43Pol.S.Angelo Romano 39Atletico Zagarolo e Vis Subiaco 35Passo Corese e Maglianese 32Settebagni Calcio Salario 29Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16