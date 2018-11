CANTALICE-SPES POGGIO FIDONI 3-1

SALTO CICOLANO-PASSO CORESE 1-2

LE ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Chi gioisce, chi si rammarica: il doppio derby dell'undicesima giornata ha due vincitori: Cantalice, che battendo la Spes Poggio Fidoni si riprende il primo posto agganciando Palestrina, e Passo Corese, che prende quota e sale in classifica dopo aver espugnato il campo del Salto Cicolano.La gara vede un sali e scendi da parte di entrambe le formazioni. Parte bene il Cantalice andando in vantaggio con Beccarini, poi risorge la Spes trovando il pareggio con Baginka. Nei minuti finale si rivede la classe dei biancorossi, prima il 2 a 1 con Santarelli poi Monaco chiude i conti con il terzo gol. «Sapevamo sarebbe stata una gara difficile ma abbiamo dimostrato di poter puntare in alto - afferma il classe ’98 del Cantalice- Sono felice della prestazione di tutti, ora pensiamo alla prossima»., numero nove gialloverde, commenta così la gara: «Dispiaciuto del risultato forse un po’ pesante. Meritavamo di portare a casa almeno un punto vista la prova di forza e carattere che è stata sotto glio occhi di tutti. Domenica ci sarà l’ultima spiaggia: è vietato sbagliare».Termina 1 a 2 a Corvaro. Il Salto cresce ma non trova punti, mentre i coresini prendono quota. De La Vallé sigla il vantaggio nel primo tempo, nelle ripresa gli equicoli pareggiano con Passacantando. Nel finale il bomber bianconeroraddoppia. Proprio l’autore della doppietta personale commenta la gara: «Non è stata la nostra miglior partita dato anche un avversario molto ostico ma quello che conta sono i tre punti. Contento dei gol ma di più per la vittoria».capitano del Salto: «Abbiamo disputato la nostra miglior partita, facendo vedere un bel gioco e dominando la gara. Nel finale l’inesperienza ci ha fatto subire il gol decisivo. Meritavamo di più ma non è un buon momento».FIANO ROMANO-GUIDONIA 5 -2PALESTRINA 1919 -FOOTBALL RIANO 2 -3S.ANGELO ROMANO-GIARDINETTI F.C. 1 -1SETTEBAGNI C.S.-TIVOLI CALCIO 2 -5VICOVARO-ATLET. ZAGAROLO 2 -2VIS SUBIACO-ACCADEMIA C.ROMA 1 -2Palestrina e Cantalice 26Giardinetti e Pol.S.Angelo Romano 21Football Riano 20Maglianese 19Tivoli, Fiano Romano e Passo Corese 18Vicovaro 17Vis Subiaco e Atletico Zagarolo 13Accademia Calcio Roma e Licenza 11Guidonia 9Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 2