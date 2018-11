CANTALICE-SPES POGGIO FIDONI

(Ore 14:30, arbitro Falcomatà di Roma 2)

SALTO CICOLANO-PASSO CORESE

(Ore 14:30, arbitro Morano di Roma 2)

MAGLIANESE-LICENZA

(Ore 11, arbitro D’Urso di Roma 1)

LE ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Undicesima giornata di Promozione al via domani 11 novembre all'insegna dei derby. Le cinque formazioni reatine divise in tre gare: tutto pronto per lo storico derby tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni. Tanta attesta anche sul campo del Salto Cicolano per l’altro derby provinciale delal giornata: arriva il Passo Corese. La Maglianese in casa con il Licenza: gara da non prendere sotto gamba.Al Ramacogi il derby più atteso della stagione. Negli ultimi due precedenti in Coppa Italia si sono verificati due pareggi (2-2) nei 90’ (Cantalice ha passato poi il turno ai rigori). In campionato: i biancorossi cercano la vetta, i gialloverdi vogliono la salvezza. «In questo derby non conta la classifica, né i buoni periodi. Con la giusta concentrazione dobbiamo vincere. In dubbio ci saranno Monaco e Beccarini, Agnesi sarà fuori per infortunio”, afferma il tecnico del Cantalice Simone Patacchiola. «Sarà una partita proibitiva, il Cantalice è lanciata, per noi invece non è un buon periodo ma i derby sono partite a sé, confidiamo nello stimolo dei ragazzi e speriamo bene», dice il ds ospite Massimo Lattanzi.Grande attesa anche a Corvaro. È derby pure tra Salto Cicolano e Passo Corese. Gli equicoli in crisi cercano punti salvezza, i coresini sono invece reduci da una serie di risultati positivi. Il tecnico Fabrizio Benigni mette in guardia i suoi: «Al contrario di quanto si possa pensare, sarà una partita molto difficile, il Salto Cicolano è una squadra da rispettare e non dobbiamo assolutamente sottovalutarla per prenderci i tre punti». Il vice presidente del Salto, Gaetano Calisse afferma: «La Promozione è un campionato importante per la nostra piccola comunità, siamo felici di esserci e per questo ci batteremo sportivamente su qualsiasi campo. Domenica sarà una bella partita, chiedo sacrificio e impegno da parte dei ragazzi».Gara all’apparenza facile per la Maglianese che in casa ospita il Licenza in zona playout. Tre punti per salire più in alto. «Non sarà una gara facile. Loro sono una squadra esperta e con carattere, bisogna giocare con attenzione e intensità. Se i tre punti non arriveranno vanificheremo la vittoria della scorsa giornata», dice mister Massimo Lucà.FIANO ROMANO-GUIDONIAPALESTRINA-FOOTBALL RIANOS.ANGELO ROMANO-GIARDINETTISETTEBAGNI-TIVOLIVICOVARO-ATLETICO ZAGAROLOVIS SUBIACO-ACCADEMIA CALCIO ROMAPalestrina 26Cantalice 23Giardinetti e Pol.S.Angelo Romano 20Maglianese 19Football Riano 17Vicovaro 16Tivoli, Fiano Romano e Passo Corese 15Vis Subiaco 13Atletico Zagarolo 12Guidonia 9Accademia Calcio Roma e Licenza 8Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 2