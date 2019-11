Amatrice-Cantalice

(Ore 14:30, arbitro Frizza di Perugia)

Romeo Bucci

Simone Patacchiola

Settebagni-Bf Sport

(Ore 11, arbitro Musumeci di Cassino)

Andrea Rogai

Passo Corese-Novauto Pro Roma

(Ore 15, arbitro Bellucci di Roma 1)

Fabrizio Benigni

Simone Fratini

ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 17 novembre, il fischio d’inizio sull'XI giornata di Promozione. In primo piano il derby tra Amatrice e Cantalice, in trasferta Bf Sport mentre il Passo Corese gioca in casa ma a Monterotondo Scalo.Al Tilesi c’è aria di derby, che rimarrà nel percorso dei due tecnici che, nonostante abbiano un rapporto di grande amicizia e stima reciproca, si sfideranno per la prima volta seduti su due panchine diverse. Per il Cantalice quasi tutti presenti e mentre tra le fila dell’Amatrice coperta corta viste le assenze di Ciogli e Scardaoni.Il tecnico rossoblù: «Conosco bene mister Patacchiola, mai sfidati come allenatori ma in campo ci siamo incontrati spesso. Sarà una partita difficile, abbiamo fuori pedine importanti e presumo che a dicembre la società intervenga sul mercato. Cercheremo di far prevalere il fattore campo. Sarà un derby in cui la componente emotiva farà la differenza. Stiamo cercando di lavorare sulla testa, il campionato è ancora lungo».Le parole di mister: «Voglio una bella prestazione: i ragazzi dovranno dare il massimo visto che quello di Amatrice è un campo difficile da espugnare. Non sarà facile ma grazie a lavoro e umiltà si possono raggiungere molto obiettivi».La Bf Sport, dopo tre risultati utili consecutivi, va in trasferta sul campo del Settebagni. A guidare la squadra sarà mister Andrea Rogai, che sulla scia del lavoro svolto dai fratelli Fabiani, dovrà mettere qualcosa in più nei risultati e nella testa dei giocatori. In casa giallonera assenti Fosso e Cianetti squalificati, Cardini fuori per lavoro mentre rimane in dubbio l'infortunato Mattei.Il nuovo tecnicopresenta così il debutto: «Come già detto, la squadra stava facendo un buon percorso quindi già da domani andremo a Settebagni per fare risultato come ovviamente si aspettano tutti. Ho avuto a disposizione solo un allenamento per osservare i ragazzi, vedremo».Il Passo Corese allo Stadio "Ottavio Pietrangeli" di Monterotondo Scalo, aspetta l’arrivo della Novauto Pro Roma. Tutti presenti invece i giocatori che andranno a far parte della gara.Le aspettative di mister: «Domani affrontiamo una squadra in salute che viene da quattro risultati utili consecutivi ma anche noi stiamo facendo molto bene. Ottime le prestazioni, non ultima quella con il Fiano. Speriamo di continuare su questo binario, i ragazzi si stanno allenando molto bene e abbiamo ritrovato serenità grazie ai risultati».Giovedì 14 novembre è arrivato l'addio del dsche ha comunicato sulla propria pagina facebook le motivazioni della scelta di lasciare il club bianconero in contrasto con il sindaco di Fara Sabina Davide Basilicata. Va ricordato che Fratini è anche consigliere comunale di maggioranza: «Oggi è un giorno triste per me perché dopo 20 anni d'amore e passione esco dalla ufficialmente dalla S.S. Passo Corese. Il mio è un atto d'amore verso una realtà che da 83 anni accompagna fedelmente un paese giovane, che è diventato comunità anche grazie alla squadra di calcio e che solo chi non ne conosce la storia non riesce a rendersene conto. Ho preso questa decisione dopo che, da tre anni a questa parte, si è messa in modo una macchina che, mediante scelte sciagurate, sta lentamente facendo morire questa associazione sportiva togliendole prima la gestione dell'impianto, poi quintupiclandone i costi della struttura e, infine, sfrattandola sottraendogli la cosa più preziosa, i bambini e la scuola calcio. Ho preso questa decisione perché qualcuno mi fa notare che questa ostilità nasce da un momento ben preciso in cui ho dato una determinata svolta al mio percorso politico. Io non credo sia così, ma voglio sgomberare ogni dubbio da coloro che abbiano questo pensiero. Da oggi sarò soltanto un tifoso, un grande tifoso dei colori bianconeri che difenderò in tutte le sedi, comprese quelle istituzionali, senza rischiare di essere tacciato di aver qualche tipo di legame con questa società, a parte quello affettivo. Forza Corese, sempre».Certosa-Sporting MontesacroFutbol Montesacro-S.Angelo RomanoGuidonia-NomentumLa Rustica-Zena MontecelioRiano-Vis SubiacoVicovaro-Fiano RomanoS.Angelo Romano 23Vis Subiaco 21Zena Montecelio e La Rustica 20Riano Calcio 19Fiano Romano 18Vicovaro, Nomentum e Bf Sport 16Novauto Pro Roma 14Settebagni e Futbol Montesacro 13Cantalice e Passo Corese 12Guidonia 9Certosa e Amatrice 6Sporting Montesacro 0