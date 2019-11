Bf Sport – Nomentum

(Ore 11, arbitro Ashkar di Ciampino)

Cantalice – Vicovaro

(Ore 13, arbitro Viola di Roma 1)

Fiano Romano – Passo Corese

(Ore 11, arbitro Ghinelli di Roma 2)

Vis Subiaco – Amatrice

(Ore 14.45, arbitro Menna di Roma 1)

ALTRE GARE, X GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 10 novembre, si apre il sipario sulla decima giornata di Promozione. Tra le quattro reatine, Bf Sport e Cantalice tra le mura del Gudini, trasferte dure per Passo Corese e Amatrice.La Bf Sport reduce da un buon momento di forma, ospita il Nomentum, anch’esso sulla scia del buon umore. Le due formazioni, entrambe giovani e neopromosse, hanno 15 punti in classifica. Gara sulla carta del tutto equilibrata ma i tre punti sono un crocevia importante per la stagione giallonera. Le parole di mister Costantino Fabiani: «Questo Nomentum non è lo stesso che abbiamo affrontato questa estate, sono cambiati dei giocatori e hanno un allenatore molto preparato come Paolo Malizia. Noi la prepariamo come sempre ma questa è una partita particolare. Il Nomentum è altalenante, che non pareggia. Sono molto simili a noi come tipologia di squadra. Per me questa partita è un crocevia del campionato, sinceramente la sento molto, loro sono una squadra quadrata. Per noi è importante vincere, ma non sarà facile».Il Cantalice, in attesa di condizioni meteorologiche migliori per tornare al Ramacogi, gioca ancora sul sintetico del Gudini. I biancorossi ospitano l’ostico Vicovaro. Tra le fila della formazione reatina assenti Accardo e Mostarda, infortunati nella precedente gara, in dubbio Beccarini. Mister Simone Patacchiola: «Giocheremo contro una grande squadra e sarà una partita durissima».Tra Passo Corese e Fiano sarà più di un derby. I coresini, ospiti dei romani provano il colpo grosso in casa di una delle favorite del girone. Le due formazioni si conoscono molto bene. Nel Fiano tanti i giocatoti che hanno indossato le casacche reatine negli ultimi anni: tra i tanti Gino Usche ex Passo Corese e Mattia Marcheggiani ex Maglianese. Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Domani sarà una sfida dura, affronteremo una squadra forte, attrezzata e che in molti hanno messo tra le favorite del campionato. Non sarà facile ma noi dal canto nostro vogliamo proseguire il buon andamento delle ultime partite. Se ci sarà il giusto atteggiamento potremmo fare molto bene».L’Amatrice, in cerca di punti per allontanarsi dalle basse zone della classifica, va in trasferta sul campo del Subiaco, formazione che sta attraversando un ottimo momento. Per il club amatriciano assenti Ciogli e Scardaoni inforunati, Onesti out per squalifica. Il tecnico Romeo Bucci: «Conosciamo Subiaco, è una buona squadra con grandi individualità in attacco. Nelle ultime due partite, prime delle espulsioni, abbiamo sempre giocato alla pari. Non possiamo regalare un uomo all’avversario, i ragazzi devono capire che alla minima disattenzione possiamo subire gol. Secondo me la squadra fisicamente c’è e abbiamo tutti i mezzi per fare bene».Novauto Pro Roma-CertosaS.Angelo Romano-La RusticaSettebagni-Futbol MontesacroSporting Montesacro-GuidoniaZena Montecelio-Riano CalcioS. Angelo Romano 22Riano Calcio e La Rustica 19Vis Subiaco 18Fiano Romano e Zena Montecelio 17Bf Sport e Nomentum 15Vicovaro e Futbol Montesacro 13Cantalice 12Novauto Pro Roma e Passo Corese 11Settebagni 10Gudonia, Certosa e Amatrice 6Sporting Montesacro 0