Cantalice-Tivoli

(Ore 15, andata 4-1 arbitro Mainella di Roma 1)

Giardinetti-Passo Corese

(Ore 11 andata 0-1, arbitro Romano di Formia)

Maglianese-Accademia Calcio Roma

(Ore 11, andata 2-0, arbitro Chirnoaga di Tivoli)

Vis Subiaco-Spes Poggio Fidoni

(Ore 15, andata 3-1, arbitro Damiani di Frosinone)

ALTRE GARE, X DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI- Domani, 17 marzo, le quattro reatine in Promozione pronte al rush finale. La X giornata di ritorno si prospettata molto più che interessante: il Cantalice sfida la capolista Tivoli, il Passo Corese l’ostico Giardinetti. In chiave salvezza Maglianese e Spes Poggio Fidoni pronte a due finali.Al Ramacogi, i biancorossi del Cantalice aspettano l’arrivo della capolista Tivoli. Il risultato dell’andata fu a favore dei reatini, servono i tre punti per alzare la testa e il morale. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Affronteremo la gara consapevoli di giocare contro la squadra più forte di tutti i gironi di Promozione. Per noi questo è uno stimolo. Sappiamo che per centrare i primi posti dobbiamo vincere. Ai ragazzi ho detto che se abbiamo vinto in casa loro non vedo come non possiamo farlo domani davanti ai nostri tifosi».I coresini vanno in trasferta sul campo del Giardinetti. Gara difficile, dieci i punti che separano le due squadre ma i bianconeri sono capaci di tutto. Commenta la gara mister Fabrizio Benigni: «Domani ennesima partita consecutiva contro una squadra in lotta per il salto in Eccellenza. Dopo un’ottima prestazione con il Fiano, ci siamo allenati bene, il clima è sereno e vogliamo conquistare punti».Al comunale di Magliano, la Maglianese vede arrivare l’Accademia Calcio Roma. Tre punti da fuori o dentro per i padroni di casa che in zona palyout vogliono solo la vittoria. Il tecnico Massimo Lucà: «Da qui alla fine sono tutte gare importanti, per noi sono tutte finali. Recupereremo molti giocatori tra cui Scoccione, Ceccarelli, Bekai, Fabio Giuliani e Falco».La Spes Poggio Fidoni è ospite della Vis Subiaco. I gialloverdi rimaneggiati provano il colpo per uscire dall’ultimo posto occupato insieme al Licenza. Il ds Massimo Lattanzi: «Domani non sarà facile, il Subiaco non fa molti gol ma ne subisce anche molto pochi. Ci saranno assenze importanti come Proni, Gerbino, Petrongari, Di Lorenzo. Venderemo certamente cara la pelle per dare seguito a questi risultati. Chiunque scenderà in campo avrà il coltello fra i denti».Palestrina-LicenzaS.Angelo Romano-Football RianoSettebagni-Atletico ZagaroloVicovaro-GuidoniaRiposa Fiano RomanoTivoli 54Fiano Romano 48Palestrina 44Giardinetti e Football Riano 42Vicovaro 41Cantalice 40Pol.S.Angelo Romano 37Atletico Zagarolo 34Passo Corese 32Vis Subiaco 31Settebagni Calcio Salario 28Maglianese 26Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Licenza e Spes Poggio Fidoni 16