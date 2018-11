TIVOLI-CANTALICE

(Ore 11, arbitro Bernardini di Ciampino)

ACCADEMIA CALCIO ROMA-MAGLIANESE

(Ore 11, arbitro Waldmann di Frosinone)

PASSSO CORESE-GIARDINETTI

(Ore 11, arbitro Mattacola di Frosinone)

SPES POGGIO FIDONI-VIS SUBIACO

(Ore 11, arbitro Damiani di Frosinone)

SALTO CICOLANO- FIANO ROMANO

(Ore 14:30, arbitro D'anelli di Ciampino)

LE ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, domenica 4 novembre, si torna in campo, con condizioni meteo che sembrano essere più clementi, la X giornata di Promozione. Al Cantalice serve vincere a Tivoli per restare ai vertici della classifica. Anche la Maglianese in alta quota, cerca i tre punti in casa dell’Accademia Calcio Roma. Ostico il match a porte chiuse del Passo Corese con la quotata Giardinetti. In zona playout, Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano in casa affrontano in rispettivamente Vis Subiaco e Fiano Romano.Match di alta classifica quello che andrà in scena al campo Olindo Galli di Tivoli. Il Cantalice dopo la vittoria nella parentesi di Coppa è chiamata a riscattare in campionato lo scivolone di domenica scorsa in casa con l'Atletico Zagarolo. «Sfida difficile in un periodo ancor più duro per noi - sostiene il tecnico Simone Patacchiola - Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra, lotteremo per i tre punti».La Maglianese nelle zone alte della classifica spera nel colpo da tre punti sul campo della Accademia Calcio Roma. Vincere potrebbe portare i giallorossi ancora più in alto, inserendosi tra le big del girone. «Partita difficile contro un’ottima formazione. Voglio vedere sacrificio e personalità per dare continuità ai risultati», afferma il tecnico Massimo Lucà.Sfida complicata per il Passo Corese che in casa trova Giardinetti, seconda in classifica. Come se non bastasse non potrà usufruire della carica del proprio pubblico. A seguito dell'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Fara in Sabina, Davide Basilicata, la gara «in via precauzionale, a salvaguardia della sicurezza pubblica», verrà svolta a porte chiuse. Commenta così il match mister Fabrizio Benigni: «Campionato difficile con grandi squadre, una di queste è proprio Giardinetti. Siamo in un ottimo periodo e cercheremo con determinazione i tre punti». E sulle porte chiuse? «Non è la prima volta che accadono fatti del genere, ma ce la metteremo tutta. So che alla squadra non peserà più di tanto, anche se logicamente ci dispiace per i nostri tifosi».I gialloverdi del tecnico Marco Donati sperano in una vittoria per agguantare il resto delle classifica. La strada è in salita ma nulla è ancora perduto. Il campionato è lungo e pieno di sorprese. «Un solo risultato: la vittoria o la classifica rischia di farsi pesante - afferma il ds Massimo Lattanzi - Saremo al completo ma sappiamo di affrontare un’ottima squadra».Il Salto Cicolano in cerca di punti salvezza sfida al comunale di Corvaro il Fiano Romano. Vincere è l’unico obiettivo o sarà difficile uscire dalla crisi. Grinta e agonismo saranno sicuramente le protagoniste del match. Il vice presidente Gaetano Calisse afferma: «Voglio una grande vittoria, di cuore e sacrificio».ATLETICO ZAGAROLO-SETTEBAGNI CALCIO SALARIOFOOTBALL RIANO-POL.S ANGELO ROMANOGUIDONIA-VICOVAROLICENZA-PALESTRINAPalestrina 23Cantalice e Giardinetti 20Football Riano e Pol.S.Angelo Romano 17Maglianese 16Tivoli e Vicovaro 15Fiano Romano e Passo Corese 12Atletico Zagarolo 11Vis Subiaco 10Accademia Calcio Roma, Licenza e Guidonia 8Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 1