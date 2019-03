© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (17 punti) fa 1 a 1 con la Vis Subiaco (32). Pareggio che sa di beffa per i reatini che partono bene ma si fanno recuperare allo scadere.La gara vede i gialloverdi giocare bene e passare i vantaggio col solito Dionisi che al 25’ della prima frazione di gioco porta in vantaggio i suoi. Nel corso del primo tempo poche le azioni degne di nota. Nella ripresa la gara resta equilibrata. A un minuto dal termine sembra fatta quando su punizione la Vis Subiaco riesce a trovare il gol che vale il pareggio.Le parole del ds Massimo Lattanzi: «Alla vigilia speravamo in un pareggio ma giocandola e vedendo come è arrivato direi che meritavamo molto di più la vittoria. Ultimo posto lasciato ma c’è un po’ di rammarico, potevamo forse allungare il vantaggio sul Licenza. Nonostante le assenze di giocatori importanti i ragazzi hanno svolto una grande prestazione in particolare Natali. Ora pensiamo al derby di domenica prossima».La Spes pareggia e lascia l’ultimo posto del girone a sei partite dalla fine. Nulla è ancora deciso, domenica arriva il tanto atteso derby con il Cantalice (40).