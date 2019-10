© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Passo Corese (8 punti) fa 1-1 contro la Vis Subiaco (17). Per i coresini assente Manna per squalifica mentre Italiano continua a trascinare i suoi a suon di gol. Buon pareggio contro un’ottima formazione.Buon primo tempo da parte del Passo Corese che parte bene e al 22’ passa in vantaggio con Italiano. Gara che resta poi equilibrata nel corso dei primi 45’.Nel secondo tempo il Passo Corese continua a spingere in avanti: Ceccarelli, Seifou e bernardi non riescono a chiudere la partita. Gol mancato, gol subito questa è la regola: a 12’ dal termine sugli sviluppi di un corner i ragazzi di mister Benigni subiscono il pareggio di Basilico. Nel recupero prima viene espulso Barbetti per proteste poi su contropiede bianconero Proietti non riesce a mettere la palla in rete.Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Abbiamo perso due punti, non siamo riusciti a fare il secondo gol. Potevamo vincere contro una grandissima squadra ma quando sprechi le occasioni questo è il risultato. Abbiamo buttato troppe occasioni nitide, buona risposta dei ragazzi dopo il gol e dopo l’espulsione di Barbetti».